Fear the Walking Dead será encerrada na 8ª temporada

Depois de nos despedirmos de The Walking Dead em 2022, 2023 trará o desfecho da primeira derivada do programa, Fear the Walking Dead. A sinopse desses episódios derradeiros também foi divulgada.

Semelhante à temporada final de The Walking Dead, esse fim de Fear the Walking Dead será dividido em partes, mas apenas duas, ao invés de três. Ao todo serão 12 episódios.

A primeira leva de seis novos episódios começa a ser exibida em 14 de maio. Já os seis finais chegam no fim de 2023.

A descrição oficial da oitava temporada de Fear the Walking Dead diz: “Morgan, Madison e os outros que eles trouxeram para a ilha estão vivendo sob o domínio cínico de PADRE. Com nossos personagens desmoralizados e abatidos, a tarefa de reacender a crença em um mundo melhor repousa sobre a pessoa que Morgan e Madison se propuseram a resgatar em primeiro lugar – a filha de Morgan, Mo”.

O elenco de Fear the Walking Dead

Mais The Walking Dead a caminho

Apesar da série chegar ao fim, a franquia The Walking Dead está longe de terminar. Uma derivada sobre Daryl está em desenvolvimento, assim como uma sobre Maggie e Negan, intitulada Dead City.

“É um ano verdadeiramente emocionante para o universo de The Walking Dead, enquanto concluímos uma jornada épica em Fear the Walking Dead, que se tornou um dos programas de maior sucesso na história da televisão a cabo”, Dan McDermott, presidente de entretenimento da AMC Studios, compartilhou sobre a conclusão da série, de acordo com a Variety.

“E agora estamos prontos para trazer a próxima iteração da franquia – duas novas e antecipadas séries com os amados personagens de Maggie, Negan e Daryl. Junto a isso, começamos a produção do próximo capítulo da inesquecível história de amor de Rick e Michonne, que estamos ansiosos para compartilhar no próximo ano”, continuou.

Não bastasse isso, McDermott confirmou alguns locais que veremos nas vindouras derivadas de The Walking Dead.

“Esta próxima fase da nossa amada franquia The Walking Dead promete envolver e encantar os espectadores fiéis. Os fãs novos e antigos vão adorar ver zumbis andando pela Ponte do Brooklyn, sob a Torre Eiffel, dentro do Louvre e em dezenas de outros locais exóticos e icônicos de todo o país e do mundo”, disse.

A temporada final de Fear the Walking Dead começará a ser exibida em 14 de maio de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.