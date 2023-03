Fear the Walking Dead: Temporada final ganha trailer e cartaz

O canal americano AMC divulgou o trailer oficial e um cartaz da 8ª e última temporada de Fear the Walking Dead. Confira tudo mais abaixo.

A temporada final terá um salto no tempo de sete anos e será dividida em duas partes; a primeira parte, com 6 episódios, começa a ser exibida em 14 de maio nos EUA. Já os seis episódios finais chegam no fim do ano.

A descrição oficial da oitava temporada de Fear the Walking Dead diz:

“Morgan, Madison e os outros que eles trouxeram para a ilha estão vivendo sob o domínio cínico de PADRE. Com nossos personagens desmoralizados e abatidos, a tarefa de reacender a crença em um mundo melhor repousa sobre a pessoa que Morgan e Madison se propuseram a resgatar em primeiro lugar – a filha de Morgan, Mo”.

Cartaz da temporada final de Fear the Walking Dead

