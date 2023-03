Figurinista de Gilmore Girls revela quem é o pai do bebê de Rory

A figurinista do revival de Gilmore Girls, aparentemente, sabe quem é o pai do bebê de Rory Gilmore e revelou em vídeo no TikTok.

Valerie Campbell, que trabalhou em Gilmore Girls: Um Ano para Recordar, exibido na Netflix em 2016, declarou em uma série de vídeos do TikTok que Logan Huntzberger (Matt Czuchry) é o pai do bebê de Rory (Alexis Bledel), descartando o esquecível Paul (Jack Carpenter) e o Wookiee com quem Rory passou uma noite na série.

O revival de quatro episódios da criadora original Amy Sherman-Palladino, separado pelas estações do ano, terminou com o episódio “Outono” e a jovem jornalista informando sua mãe (Lauren Graham) que ela está grávida, terminando no cliffhanger sem revelar explicitamente a identidade do pai da criança.

“A única escolha óbvia é – você adivinhou – Logan”, disse Campbell em seu TikTok, acrescentando em outro vídeo: “Se fosse Paul, ela teria tido o bebê no ‘Outono’, se fosse o Wookiee, ela estaria prestes a explodir”.

Campbell acrescentou que a própria Sherman-Palladino perguntou por que as pessoas “estão questionando quem é o pai, porque é muito, muito, muito, muito, muito óbvio”.

Claro, a declaração de Campbell não deve ser uma surpresa, já que Rory continuou a ver Logan, seu ex-namorado da faculdade, no revival, mas diferentes teorias, no entanto, rodopiaram desde o lançamento da série.

Gilmore Girls: Um Ano para Recordar contou com o retorno de quase todas as estrelas originais, incluindo Kelly Bishop, Scott Patterson, Keiko Agena, Liza Weil, Milo Ventimiglia, Yanic Truesdale e Melissa McCarthy.

A morte de Edward Herrmann, amado por seu papel como o patriarca de Gilmore, Richard, também foi incorporada ao enredo.

A dramédia original centrava-se na relação entre a mãe solteira de Graham, Lorelai Gilmore, de 30 e poucos anos, e sua filha adolescente (Bledel) na pequena cidade fictícia de Stars Hollow, Connecticut. Durou sete temporadas, entre 2000 e 2007, na WB e, mais tarde, na CW.

Gilmore Girls: Um Ano para Recordar está disponível na Netflix.

