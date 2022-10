Filho do Hulk repete grande erro da Marvel em Vingadores Ultimato

O Hulk tem sido muito aclamado pelos fãs do MCU desde a primeira interpretação de Mark Ruffalo como Bruce Banner em Os Vingadores de 2012. Mas as desvantagens de não ter um filme solo do Gigante Esmeralda estão ficando cada vez mais evidentes, com o final de Mulher-Hulk repetindo o mesmo erro de Vingadores Ultimato.

Até Guerra Infinita o Hulk teve participação muito bem-sucedidas no MCU, em filmes como Vingadores e em Thor Ragnarok. A caracterização do personagem funcionava, e os filmes conseguiam preencher as lacunas entre suas aparições.

Porém, o período entre Guerra Infinita e Ultimado, com mudanças importantes no herói, apresentou um problema sério no Universo Marvel. O público não chega a ver o processo de Banner conseguindo encontrar equilíbrio entre seu lado humano e o Hulk.

O controle sobre sua parte monstruosa sempre foi o maior problema para cientista, e resolução super conveniente deste conflito, sem ter tido nenhum tempo de tela, foi um desserviço enorme para o arco do personagem.

O final de Mulher-Hulk repete o mesmo problema, tirando o desenvolvimento do personagem da frente das câmeras e mostrando apenas o fim de sua jornada, que nesse caso é a introdução de Skaar, filho do Hulk.

A revelação torna o fim do episódio ainda mais empolgante, mas evidencia o problema de desenvolvimento. Podemos presumir que o filho foi concebido no período que o Hulk passou em Sakaar, mas isso foi há tempo demais para sermos jogados para este ponto.

Mesmo que o fato adicione camadas no Hulk de Thor: Ragnarok, o filme estreou 5 anos atrás, e os personagens da história já estão todos em momentos muito diferentes dos mostrados ali. Deixando mais evidente que o Hulk teve seu desenvolvimento cortado das histórias, provando que o MCU não para de repetir seus erros com o personagem.

Por que os erros do MCU com o Hulk se repetem?

A razão principal do MCU repetir o erro de Vingadores: Ultimato está neles ainda não terem conseguido fazer um filme solo verdadeiramente canônico do Hulk dentro do MCU.

Por conta disso, temos que lidar com grandes saltos no desenvolvimento do personagem entre os filmes em que ele tem papel coadjuvante, fatos que seriam o foco da narrativa em filmes solo do Gigante Esmeralda.

Se o Hulk tivesse suas histórias contadas de forma mais aprofundada, teríamos tempo de mergulhar na relação entre Bruce Banner e Hulk, trazendo mais das dificuldades de compartilhar o mesmo corpo, e tornando mais compreensível como eles conseguiram alcançar o equilíbrio.

Com o Hulk sendo um coadjuvante de outras histórias fica complicado cortar tempo de tela da narrativa principal para focar no desenvolvimento do personagem, tornando uma produção solo focada no herói a solução mais eficiente.

Usar a própria introdução de Skaar como gancho para um filme do Hulk, adicionando até elementos de Planeta Hulk, seria uma ótima forma de consertar e recompensar pelas falhas com o personagem até agora.

Mulher-Hulk e outras produções do MCU com participações do Hulk estão no Disney+.

