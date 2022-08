Filme de Peaky Blinders vai mudar para sempre como você enxerga Tommy Shelby

Alerta de spoilers

Peaky Blinders chegou ao fim, mas a história de Tommy Shelby e gangue ainda não acabou. Um filme está a caminho e ele promete mudar como enxergamos o personagem.

Embora os detalhes sobre o enredo do filme sejam escassos, o criador da série, Steven Knight revelou uma série de detalhes de produção.

As filmagens ocorrerão em Digbeth, um distrito do centro de Birmingham, que serviu de lar para os antigos Blinders.

Além disso, Knight confirmou que Paul Anderson retornará como Arthur (via ScreenRant). Considerando que o filme narrará uma história não contada da Segunda Guerra Mundial, reformular Sam Claflin como Oswald Mosely parece uma escolha adequada, dada sua lealdade à causa fascista. A gangue Peaky retornará às suas origens em Small Heath, com Tommy provavelmente lutando para manter uma presença política global em oposição a Mosely.

Ao contrário de uma sétima temporada, um filme concede a Knight a oportunidade de concluir o capítulo de Peaky Blinders com uma amplitude muito mais rica, graças a um orçamento de produção cinematográfica.

Knight pode liderar um final adequado para a história da família Shelby com conflitos em várias frentes. A cidade de Birmingham pode ser lançada sob uma nova luz, as intrigas políticas podem ser exibidas com prestígio e a dureza da Segunda Guerra Mundial pode ser capturada em pleno vigor.

A linha do tempo de Peaky Blinders deixa o filme pronto para um final convincente com um escopo extenso. O filme provavelmente explorará essas configurações externas e as lutas internas de Tommy, apresentando a chance de alterar permanentemente as percepções que temos sobre ele.

Transformação de Tommy Shelby

Desde sua cena introdutória em Peaky Blinders, Tommy Shelby é retratado como um personagem moralmente cinza, que caminha entre a escuridão e a luz. Isso pode ser visto através do uso de cores, começando com o traje cinza de Tommy.

Cavalgando um cavalo preto pelos becos sombrios de Birmingham, Tommy provoca medo e respeito da comunidade. Sua notoriedade mais sombria é evidente aqui, mas é a dualidade que é primordial.

Em meio ao seu passeio inicial, observa-se a natureza filantrópica de Tommy, enquanto ele deposita o troco na xícara de um cego segurando uma placa branca. Desde a primeira cena da série, os espectadores ficam cientes dessa ambiguidade moral, pois Tommy caminha a divisa entre herói e vilão.

No entanto, o final da sexta temporada de Peaky Blinders configurou o filme, que atuará como uma sétima temporada de Peaky Blinders. Tommy decide poupar o médico que o traiu antes de voltar para ver que sua carruagem de lembranças foi incendiada.

Esteticamente, a imagem é poderosa. Tommy é mais uma vez visto vestido de cinza enquanto a luz do fogo consome a escuridão da carruagem. Mais importante, a cena simboliza o passado de Tommy sendo extinto. É indicativo da chance que ele tem de renascer das cinzas como mais do que um Peaky Blinder, mas um homem moralmente sólido.

Até este ponto, a busca de Tommy por auto-aperfeiçoamento foi bem documentada. Ele luta para se livrar do rótulo de chefe do crime das ruas através de um caminho de doutrinação política, ganhando um lugar no Parlamento britânico e um título de cavaleiro.

Além disso, ele consegue uma longa abstenção de bebedeira e assassinato, ambos vícios que ele se entregou fortemente nas temporadas anteriores.

Embora a sexta temporada de Peaky Blinders veja Tommy recaindo em ambas as áreas, as cenas finais da série são uma indicação de uma mudança permanente de personagem para o próximo filme.

Todas as temporadas de Peaky Blinders estão disponíveis no catálogo brasileiro da Netflix.

