Filme de The Last Kingdom ganha data de estreia e imagens na Netflix

Seven Kings Must Die, filme que serve como continuação e desfecho de The Last Kingdom, ganhou data de estreia e novas imagens na Netflix.

Conforme a Variety, o longa-metragem chega ao serviço de streaming em 14 de abril de 2023, a fim de concluir a história de Uthred.

“Tem sido uma honra fazer parte de contar essa história por todos esses anos”, disse o astro da série e produtor executivo Alexander Dreymon. “Como ator, fui tão desafiado e gratificado pelo privilégio de interpretar Uhtred. Pendurar a espada de Uhtred depois de filmar Seven Kings pareceu, ironicamente, pesado – mesmo sabendo que nosso conto chegou à sua conclusão”.

“Como um produtor executivo da série, eu não poderia estar mais orgulhoso das centenas de pessoas que gastaram milhares de horas para fazer o melhor produto possível. Quanto aos nossos fãs leais… o que posso dizer? Vocês são a razão por que chegamos a este ponto e temos que trazer nossa saga até o fim. Isso, como sempre foi, é para vocês.”

Seven Kings Must Die continua a história de The Last Kingdom, que exibiu sua quinta e última temporada na Netflix em 2022.

De acordo com a descrição oficial, Uhtred “deve cavalgar mais uma vez através de um reino fraturado com vários dos personagens de retorno muito amados da série, enquanto lutam ao lado e contra novos aliados e inimigos. Após a morte do rei Edward, uma batalha pela coroa se segue, enquanto herdeiros rivais e invasores competem pelo poder. E quando uma aliança vem buscando a ajuda de Uhtred em seus planos, Uhtred enfrenta uma escolha entre aqueles de quem ele mais gosta e o sonho de formar uma Inglaterra unida”.

Veja as novas imagens de Seven Kings Must Die, abaixo.

O filme de The Last Kingdom na Netflix

A Carnival Films está desenvolvendo um filme de The Last Kingdom para a Netflix. Alexander Dreymon, que vive Uhtred na série, fez o anúncio, como citado antes.

O ator revelou o longa-metragem intitulado Seven Kings Must Die (Sete Reis Devem Morrer, em tradução livre).

Dreymon viverá Uhtred em Seven Kings Must Die e será acompanhado por boa parte do elenco da série, juntamente de novos rostos.

Embora a quinta temporada “conclua totalmente a série”, o produtor Nigel Marchant disse (via Deadline): “sempre havia mais uma história que queríamos contar”.

The Last Kingdom tem cinco temporadas na Netflix. Seven Kings Must Die chega em 14 de abril de 2023 na plataforma.

