Fim de The Big Bang Theory causou briga entre o elenco

A sitcom The Big Bang Theory é uma das mais famosas do mundo, e apresentou o nerd e amante de heróis, Sheldon Cooper, ao público. Jim Parsons interpretou o personagem tão querido pelos fãs.

O seriado durou 12 temporadas, sendo iniciado em 2007 e indo até 2019. Com tantos anos no ar, isso apenas demonstra o sucesso da produção.

Porém, Parsons acabou criando uma rixa enorme com Kaley Cuoco, visto a decisão do estúdio em finalizar a série após a 12ª temporada. E ela não era a única a estar insatisfeita.

Com os dias contados, os bastidores do fim de The Big Bang Theory são bem conturbados, o que acabou causando uma briga entre o elenco da série.

The Big Bang Theory tem todas as temporadas disponíveis no HBO Max

Um final de série controverso

Conforme revelado no livro de Jessica Radloff, The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, houve uma tensão entre Parsons e Cuoco depois que o elenco soube do final da sitcom (via ScreenRant).

O produtor executivo Steve Holland lembrou que Cuoco mal queria ver Parsons durante as filmagens, destacando o quão difícil era para o elenco chegar a um acordo com o encerramento.

Para os atores, o fim da série era bem inesperado, visto que o elenco recebeu a informação do encerramento por meio de uma reunião. Johnny Galecki foi um dos que protestou.

“Na época, havia muitos ressentimentos entre Parsons, Galecki e Cuoco, que não estavam a par de tudo o que se desenrolou até a decisão de encerrar a série na 12ª temporada”, disse ele. “Compreensivelmente, o dia seguinte no trabalho, que foi uma quinta-feira, foi repleto de tensão.”

A CBS estava interessada em renovar o seriado por mais dois anos, apesar do enrome salário do elenco, supostamente 1 milhão de dólares por episódio.

Os atores não sabiam sobre o cancelamento, e por isso foram pegos de surpresa, causando uma intriga entre os principais astros do elenco.

Jim Parsons queria deixar a série, o que motivou ainda mais o encerramento da sitcom, e causando uma rixa até com Galecki e Cuoco.

Originalmente, a série era um conjunto, com cada membro recebendo seu destaque. Mas nos últimos anos, o estúdio foi mudando o foco para que Sheldon fosse o personagem principal, e a história girasse em torno dele.

Atualmente, você pode conferir todas as temporadas de The Big Bang Theory no HBO Max.

