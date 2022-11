Fim de The Walking Dead teve mais retornos de do que você imagina

Alerta de spoilers

A série The Walking Dead chegou ao fim depois de 11 temporadas, mas a história continua com séries derivadas, que já estão em produção. Esse desfecho trouxe duas participações especiais muito comentadas, mais muitos não perceberam outros retornos de personagens importantes.

O final, intitulado “Rest in Peace”, inclui dois grandes retornos: Andrew Lincoln reprisa o papel de Rick Grimes e Danai Gurira retorna como Michonne.

Continua depois da publicidade

Isso é em parte para configurar o spin-off planejado sobre os dois, que ainda não tem data de estreia.

Mas também encerra tudo o que veio antes, trazendo de volta dois dos heróis mais reconhecidos da franquia na última hora para um pouco de catarse emocional.

Outros retornos no fim de The Walking Dead

Ainda assim, em uma ampla entrevista com a EW, o produtor executivo Scott M. Gimple lançou luz sobre várias outras participações especiais do final de The Walking Dead incluídas no episódio.

“Rest in Peace” traz uma montagem dos protagonistas repetindo a frase “nós somos os que vivem”, que é essencial para a história da franquia.

Isso inclui as vozes dos ex-atores de The Walking Dead Lennie James (Morgan), Laurie Holden (Andrea), Chandler Riggs (Carl), Michael Cudlitz (Abraham), Sonequa Martin-Green (Sasha) e Steven Yeun (Glenn).

Gimple tinha planos de ir além, chegando a mostrar os personagens.

“Na velocidade em que estávamos nos movendo, não parecia que poderíamos fazê-lo visualmente de uma maneira incrível. Isso foi agendado de maneira muito rígida e teríamos que agendar várias filmagens em todo o país para fazê-lo”, disse o executivo.

Os episódios finais de The Walking Dead podem ser conferidos no Star+. Clique aqui para assinar o streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.