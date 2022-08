Fim de uma era: The Flash mata o Arrowverso

Depois de nove temporadas, The Flash vai acabar e, com isso, o Arrowverso será oficialmente encerrado, marcando o fim de uma era na TV e para as produções baseadas em quadrinhos como um todo.

Esse universo compartilhado teve início, como o nome deixa bem claro, com Arrow, lá em 2012. Na época, é claro, já haviam sido feitas diversas outras produções de super-heróis.

O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) já havia encerrado sua primeira fase com Os Vingadores, enquanto a DC caminhava para estabelecer o DCEU, lançando O Homem de Aço em 2013.

Mesmo que Smallville tenha vindo antes de Arrow, foi esta série da CW, junto de The Flash e, posteriormente, Supergirl, Legends of Tomorrow e mais, que provou ser de suma importância para o lado audiovisual da empresa.

Grande parte disso porque a DC ainda luta para criar um universo compartilhado nos cinemas, embora pareça que agora tenha decidido focar em produções individualizadas, na medida do possível.

Fim de uma era

Essencialmente, o Arrowverso demonstrou um nível de ambição – dentro de suas próprias limitações, claro – similar ao do MCU.

Vimos grandes episódios crossover, esbanjando suas diversas séries e personagens, com direito a multiverso, viagem no tempo, eventos apocalípticos e mais.

O que a DC lutou para fazer nos cinemas, ela conseguiu nas telinhas, ainda que a qualidade dos programas deixe muito a desejar – principalmente pelo orçamento limitado e a vontade de agradar um público mais adolescente.

Dito isso, o Arrowverso foi essencial para ajudar a manter a popularidade desses personagens, especialmente a do Flash, que rapidamente se tornou um dos mais populares da editora, mesmo com todas as polêmicas envolvendo Ezra Miller.

Enquanto no lado cinematográfico, o grande foco sempre permaneceu com Batman e Superman (finalmente expandindo para Mulher-Maravilha e Aquaman, mas ainda há poucos heróis com seus próprios filmes, o que muda somente agora), o Arrowverso foi corajoso em trazer muito dos quadrinhos.

Como dito antes, muito da qualidade deixou a desejar, mas o escopo que tais histórias almejaram ter foi uma conquista por si só. Assim sendo, não há como não enxergar o fim de The Flash, e do Arrowverso, como o encerramento de uma Era.

O que temos de agora em diante são seriados com universos fechados em si próprios, como já foi confirmado como sendo o caso de Superman & Lois, Stargirl e a vindoura Gotham Knights, além de Titãs e Patrulha do Destino (embora esse grupo tenha aparecido em Titãs originalmente). Veremos o que vem a partir daí.

No Brasil, The Flash é exibida pela Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.