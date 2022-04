Final de Cavaleiro da Lua será cheio de surpresas

Parece que foi ontem que Cavaleiro da Lua estreou no catálogo do Disney+ como a mais nova série da Marvel, mas a produção já está chegando ao fim.

Programada para ter apenas seis episódios, a semana que vem será marcada pela despedida dessa produção que surpreendeu os espectadores, mas muito mais ainda está por vir em seu episódio final.

Mohamed Diab, diretor do episódio 6, disse em entrevista recente ao Entertainment Weekly que acredita que o final de temporada será satisfatório, mas garante ainda algumas reviravoltas e uma grande e emocionante cena de ação.

Em suas palavras: “Espero que seja um desfecho satisfatório para nossa história. Eu sinto que é. Há algumas surpresas. Acho que o público merece uma grande sequência de ação, mas é mais do que isso. Tem algumas reviravoltas, e eu realmente sinto como se fosse um final satisfatório para nossa jornada.”

Ansiosos?

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.