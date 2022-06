Final de Legacies tem retorno DESSES personagens de The Vampire Diaries

O final da série Legacies teve o retorno de alguns personagens importantes de The Vampire Diaries.

Com o último episódio da série sendo exibido na noite de quinta-feira (16), na CW, encerrou-se o universo de The Vampire Diaries, que durou 13 anos em três séries.

Os personagens de Joseph Morgan e Candice King, Niklaus Mikaelson e Caroline Forbes, retornam, apesar de Morgan ter tido revelado seu retorno anteriormente. No entanto, King como Caroline é uma grande surpresa.

No penúltimo episódio de Legacies, os heróis conseguiram derrotar o deus Ken (Luke Mitchell), mas Ethan (Leo Howard) acaba morrendo após usar todo seu poder para salvar Lizzie (Jenny Boyd). Posteriormente, Alaric (Matt Davis) fecha a Escola Salvatore após a morte de Ethan.

Mas, nem todos os alunos ficaram de acordo com a decisão, como Hope (Danielle Rose Russell). Ela acaba fazendo Alaric volta atrás com sua decisão, e reabre a escola, mas deixa o cargo de diretor. Forbes toma seu lugar, após retornar do exterior enquanto procurava uma solução para a Fusão.

Lançada em 2018, Legacies é uma das séries da CW que ampliam o universo de The Vampire Diaries, após o sucesso do spin-off The Originals. Mas, não é o fim, pois a CW parece estar planejando outra série.

“Hope Mikaelson, descendente da linhagem mais poderosa de vampiros, lobisomens e bruxas, frequenta a Escola Salvatore para Jovens e Superdotados, um refúgio onde ela pode aprender a controlar suas habilidades e impulsos sobrenaturais”, revela a sinopse.

A série foi cancelada e sua quarta temporada será a última. O episódio final foi ao ar no dia 16 de junho.

No Brasil, Legacies está disponível na HBO Max.

