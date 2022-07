Final de Stranger Things 4 pode ser totalmente diferente dos anteriores

Alerta de spoilers

A quarta temporada de Stranger Things encerra com dois episódios prolongados, mas pode ser que essa não seja a única diferença em relação aos desfechos dos anos anteriores. Pode ser que, agora, os personagens principais percam.

Com Vecna ​​controlando uma nova série de criaturas no Mundo Invertido e aparentemente sendo o único a influenciar o Devorador de Mentes, Hawkins não tem muitas opções para impedir sua invasão, a menos que possa matar a fonte – o que aponta para Vecna.

O vilão já assassinou vários adolescentes de Hawkins e colocou sua maldição em Max e Nancy, com essas mortes abrindo pelo menos quatro portões conectando Hawkins ao Mundo Invertido.

Se a teoria se provar verdadeira, o final da 4ª temporada, volume 2, verá uma guerra em grande escala com o Mundo Invertido em Hawkins, completa com os militares dos EUA guardando a cidade e várias mortes de personagens de Stranger Things .

Para piorar, o jogo de Dungeons & Dragons na estreia da quarta temporada de Stranger Things sugere como a batalha dos adolescentes com o Mundo Invertido começará.

Durante a campanha de Eddie, Dustin, Erica e Mike quase perdem a luta, pois Eddie revela que enquanto eles pensavam que a maior ameaça havia sido morta: Vecna ​​vive.

Dustin então rola um onze, o que não foi suficiente para eliminar Vecna, sugerindo que os adolescentes perderão o primeiro turno na luta real contra o vilão. No entanto, Erica tira 20 no dado em seguida, finalmente derrotando Vecna ​​e vencendo a campanha.

Este jogo parece indicar que a batalha com o Mundo Invertido no final da 4ª temporada de Stranger Things não pode ser vencida com apenas Eleven, assim sendo Vecna ​​não morrerá até sua próxima luta na 5ª temporada.

Stranger Things encerra com a 5ª temporada na Netflix

O Mundo Invertido Contra-Ataca

Os irmãos Duffer também compararam a quinta temporada de Stranger Things a Star Wars: O Retorno de Jedi, com todos os conflitos e desenvolvimentos passados ​​culminando em uma conclusão satisfatória.

No entanto, isso também significa que a quarta temporada de Stranger Things pode ser a versão da série de O Império Contra-Ataca , que terminou notavelmente em uma grande derrota para Luke, Leia, Han e os outros.

Darth Vader não foi derrotado em O Império Contra-Ataca, o que aponta para Vecna ​​também sobrevivendo à quarta temporada de Stranger Things.

Assim sendo, o volume 2 da quarta temporada pode terminar com Vecna conseguindo invadir Hawkins de vez.

Stranger Things 4, volume dois, chega à Netflix em 1º de julho e tudo indica que será um desfecho trágico de temporada.

