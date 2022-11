Final de The Walking Dead tem referência brilhante ao primeiro episódio

The Walking Dead chegou ao fim após 11 temporadas, deixando muitos fãs emocionados com o final da série, e surtando com o retorno de um amado personagem.

“Um Xerife acorda de um coma para dar-se conta que o mundo está em ruínas, e deve liderar um grupo de sobreviventes para se manter vivo”, diz a sinopse da série.

Com Andrew Lincoln tendo liderado o elenco ao longo de nove temporadas, astro como Norman Reedus, Jeffrey Dean Morgan, Lauren Cohan, Melissa McBride e Danai Gurira, também se fazem presentes.

O final da série teve uma referência brilhante ao primeiro episódio ainda da primeira temporada, e muitos fãs não notaram.

Judith se aproxima ainda mais de Rick Grimes

Algumas das cenas mais icônicas aconteceram ainda na primeira temporada. Uma delas foi de Rick Grimes acordando sozinho em um hospital, meses após o início do surto.

Ele estava se recuperando de um ferimento de uma bala. Após isso, ele sai do quarto bloqueado por uma cama, procurando por alguma pessoa.

Esse momento justamente acontece na 11ª temporada, com Judith deitada em uma cama de hospital, e Daryl chegando a bloquear a porta do quarto com outra cama. O final acaba fazendo uma homenagem ao início da série.

A 11ª temporada ainda teve o retorno de muitos personagens, e à medida que se aproximava do final, o público estava especulando quem iria morrer.

Judith não teve muito tempo com seu pai antes dele se sacrificar na nona temporada, mas ela acaba sendo o espelho dele no seriado.

No entanto, cada detalhe dela na série parecia aproximá-la ainda mais da personalidade de Rick, em uma tentativa de ainda fazer com que Rick seja lembrado.

Além de espelhar em seu pai, ela também possui detalhes bem próximos de seu irmão, Carl, que foi baleado na segunda temporada e ficou acamado.

A série acabou afastando a família Grimes no final, mas espera-se que eles possam se reencontrar no spin-off que trará Rick e Michonne.

Mesmo com a ausência de Rick em The Walking Dead, a conexão entre ele e seus filhos, especialmente Judith no final da série, ainda era muito grande.

