Final feliz? O que esperar da 2ª parte da 4ª temporada de Manifest

Fãs mal podem esperar pelo lançamento da Parte 2 da 4ª temporada de Manifest. Ainda sem data de estreia na Netflix, os novos episódios vão encerrar (de uma vez por todas) a trama do voo 828. Manifest, vale lembrar, é uma das séries mais populares da plataforma. Volta e meia a produção retorna ao Top 10 do streaming.

“Em meio a perdas e adversidades, a família Stone e os passageiros do voo 828 tentam entender seus chamados e o contínuo aparecimento de sinais sinistros”, afirma a sinopse oficial da 4ª temporada de Manifest.

Continua depois da publicidade

Criada por Jeff Rake, Manifest conta com Melissa Roxburgh (Star Trek Beyond), Josh Dallas (Once Upon a Time), Athena Karkanis (House of Cards), J.J. Ramirez (Arrow) e outros astros no elenco principal.

Será que a 4ª temporada de Manifest terá final feliz? Revelamos abaixo tudo que você precisa esperar dos próximos episódios na Netflix. (via Cosmopolitan).

Final de Manifest terá grandes emoções na Netflix

Os primeiros 10 episódios da temporada final de Manifest terminam com o sacrifício de Zeke (o personagem de Matt Long). Após perceber que Cal tem a única chance de consertar tudo, ele decide abrir mão de sua própria vida.

Agora, os sobreviventes já sabem que a “Data da Morte” (2 de junho de 2024), na verdade, marca o início do iminente apocalipse.

O destino da humanidade, dessa forma, depende da derrota de Angelina – que no final da 1ª parte, absorve os poderes da Safira Ômega.

Provavelmente, os episódios finais de Manifest vão focar na luta da Família Stone para salvar o mundo, além do luto pela morte de Zeke.

“À medida que a Data da Morte se aproxima, e os passageiros ficam desesperados por um caminho para a sobrevivência, um estranho misterioso chega com um pacote para Cal que muda tudo o que eles sabem sobre o voo 828. Esse pacote se prova a chave para desvendar o segredo dos Chamados nesta jornada alucinante e profundamente emocional”, afirma outra sinopse da temporada final de Manifest.

A Netflix ainda não anunciou a data de estreia da Parte 2 da temporada final de Manifest. No entanto, tudo indica que os episódios já foram gravados.

Os criadores de Manifest, vale lembrar, adoram brincar com datas. A Parte 1 da 4ª temporada chegou à Netflix em 4 de novembro – o mesmo dia em que o voo 828 aterrissou em 2018.

Logo, os próximos episódios podem estrear em 2 de junho, já que a Data da Morte também é extremamente importante para a série.

Como a Netflix faz o possível para manter a trama de Manifest envolta em mistério, ainda não sabemos se a temporada final terá um desfecho feliz. Os fãs terão que aguardar para descobrir a verdade.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios já lançados de Manifest na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.