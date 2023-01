Flopou? That ’90s Show não conseguiu entrar no top 10 da Netflix

A série That ’90s Show, spin-off de That ’70s Show, não foi um grande sucesso na Netflix, ficando de fora do top 10 do streaming.

A plataforma revelou o gráfico mundial semanal, e a estreia da derivada alcançou o quinto lugar, com 41,08 milhões de horas assistidas.

Os números não são totalmente ruins, embora também não sejam ótimos como a Netflix esperava (via We Got This Covered).

No Brasil, a série não está entre as 10 mais assistidas da semana, perdendo para diversas outras produções que estrearam recentemente.

O top 10 da Netflix é composto por, nessa ordem, Chiquititas, A Lenda de Shahmaran, Guerreiras, Alquimia das Almas, Ginny e Georgia, Wandinha, The Flash, Vikings: Valhalla, Carrossel e A Rainha do Tráfico.

That ’90s Show está disponível na Netflix

No elenco, Callie Haverda interpreta Leia Forman, filha de Eric Forman e Donna Pinciotti, e presumivelmente nomeada em homenagem a Leia Organa. Já Mace Coronel interpreta Jay Kelso, filho de Michael Kelso (Ashton Kutcher) e Jackie Burkhart (Mila Kunis).

Ashley Aufderheide interpreta Gwen, uma leal, mas rebelde, ‘Riot grrrl’ e é descrita como uma “potência pequena, mas nervosa”. Reyn Doi interpreta Ozzie, o melhor amigo de Gwen e abertamente gay, descrito como “incrivelmente honesto”.

Maxwell Acee Donovan interpreta Nate, o irmão mais velho de Gwen que é descrito como um “meio-ocidental alimentado com milho” e dirige uma minivan Dodge surrada.

Samantha Morelos interpreta Nikki, a namorada de Nate que vem de uma família de superempreendedores. Ela é descrita como inteligente e em voluntariado, mas tem uma veia rebelde.

Kurtwood Smith e Debra Jo Rupp interpretam Red e Kitty Forman, os avós de Leia e os únicos membros do elenco principal que retornam de That ’70s Show.

Os astros do original também retornam aos seus papéis, exceto Danny Masterson, que foi acusado de estupro.

That ’90s Show já está disponível na Netflix.

