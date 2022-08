Fogo Ardente tem péssima notícia para os fãs

Sucesso na Netflix, Fogo Ardente superou alguns dos maiores lançamentos da plataforma – como Sandman – e garantiu o Número 1 no Top 10 brasileiro. Quente, ousada e cheia de reviravoltas, a série é garantia de emoção no streaming. Porém, os fãs terão que se acostumar com uma péssima notícia sobre a produção.

“Poncho entra para os bombeiros a fim de descobrir mais pistas sobre a morte do irmão, mas acaba encontrando o amor, uma família… e um serial killer”, afirma a sinopse oficial de Fogo Ardente na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco principal de Fogo Ardente é formado por Iván Amozurrutia (Poncho), Eduardo Capetillo (Ricardo), Itatí Cantoral (Gloria), Polo Morín (Julián), Esmeralda Pimentel (Olivia), Oka Giner (Leonora), Daniel Gama (Gerardo), Antonio Sotillo (Molina) e Mauricio Henao (Daniel).

Revelamos abaixo a notícia que tem tudo para desagradar os fãs de Fogo Ardente na Netflix; confira.

Continuação de Fogo Ardente encontra grande obstáculo na Netflix

Quem já conferiu os 39 episódios da primeira temporada de Fogo Ardente quer saber: a série terá um segundo ano na Netflix?

Infelizmente, a série não deve ganhar uma continuação na plataforma. Ao que tudo indica, o desfecho da primeira temporada representa a conclusão definitiva da história de Poncho e dos colegas do Corpo de Bombeiros.

O fato de Fogo Ardente não ter continuação se relaciona à própria estrutura da produção mexicana.

Criada por José Ignácio Valenzuela – da série de mistério Quem Matou Sara? – Fogo Ardente foi concebida como uma novela, não como uma série.

É por isso que a primeira (e única) temporada de Fogo Ardente conta com 39 episódios. A intenção de Valenzuela era contar uma história completa, com início, meio e fim.

Por isso, Fogo Ardente é uma espécie de “mini-novela”. Toda a história é contada na primeira temporada, e o episódio final traz respostas satisfatórias para todos os mistérios da produção.

Logo, não existem pontas a serem amarradas ou questões a serem resolvidas em uma potencial 2ª temporada. Em outras palavras, o sucesso da Netflix não deve ganhar um segundo ano no streaming.

Por outro lado, como a Netflix ainda não confirmou (oficialmente) a conclusão de Fogo Ardente, a série ainda tem chances (mesmo que pequenas) de ganhar um segundo ano.

O fato de Fogo Ardente ser uma novela não impede, necessariamente, a produção de uma 2ª temporada. A novela erótica Verdades Secretas, por exemplo, garantiu um segundo ano no Globoplay após fazer muito sucesso em seu lançamento original.

E Fogo Ardente realmente faz sucesso na Netflix. Recentemente, a série superou Sandman, um dos maiores sucessos da Netflix, garantindo a medalha de ouro no Top 10.

Você já pode conferir todos os episódios de Fogo Ardente na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.