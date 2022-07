Fotos de Percy Jackson no Disney+ mostram local icônico

Novas fotos do set da série Percy Jackson e os Olimpianos mostram um local icônicos dos livros.

Um fotógrafo conseguiu detalhar um pouco mais sobre a nova produção do Disney+, alocada em Vancouver, no Canadá (via Looper).

As imagens mostram os campos de treinamento de tiro com arco e flecha, sacos de pancada e adereços do Acampamento Meio-Sangue, um local icônico nos livros de Rick Riordan.

Ainda segundo o fotógrafo, há casas tipo hobbit mais para dentro da floresta. As casas devem servir como moradia aos campistas semideuses.

Além disso, pode ser vista uma imagem da Hydra. A produção está em uma terra de 20 acres com a floresta.

Veja as imagens, abaixo.

Nova tentativa de adaptação de Percy Jackson

A série será uma nova tentativa de adaptar Percy Jackson em live-action. Dessa vez, Rick Riordan, o escritor dos livros, será um dos produtores.

O seriado promete ter uma abordagem mais fiel ao material original, em termos de história, e usará a mesma tecnologia de filmes da Marvel.

James Bobin será o diretor da série. Walker Scobell, Virginia Kull, Jason Mantzoukas e Megan Mullally são alguns nomes no elenco.

Por enquanto, ainda não se sabe quando a série de Percy Jackson pode chegar ao Disney+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.