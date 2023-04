Creature Commandos: Série da DC tem elenco revelado

O elenco de Creature Commandos, nova série da DC, foi divulgado e há nomes de peso, incluindo astros da Marvel, Stranger Things, Star Wars e mais.

Conforme o Collider, Sean Gunn reprisa seu papel de O Esquadrão Suicida como Weasel. Ele será acompanhado por Frank Grillo (Capitão América: O Soldado Invernal) como Rick Flag Sr., Maria Bakalova (Borat 2) como Princesa Ilana Rostovic, Indira Varma (Game of Thrones) como A Noiva, Zoe Chao como Nina Mazursky, Alan Tudyk (Rogue One) como Dr. Phosphorus, David Harbour (Stranger Things) como Eric Frankenstein, Sean Gunn como G.I. Robot (em papel duplo), com Steve Agee reprisando seu papel como John Economos.

Na série animada, a equipe de Creature Commandos trabalha sob a supervisão de Amanda Waller. Vivida por Viola Davis, ela foi uma grande parte de O Esquadrão Suicida e sua série derivada, Pacificador e está pronta para fazer um retorno ao Max com sua própria série solo.

Gunn revelou que, neste DCU unificado, “a animação levará ao live-action e voltará à animação novamente”, observando que qualquer projeto que seja animado também pode obter uma versão live-action e vice-versa.

Sobre Creature Commandos

A série animada Creature Commandos será o primeiro projeto de James Gunn no Max, serviço de streaming que substitui o HBO Max, desde que assumiu a chefia da DC Studios junto de Peter Safran. O desenho, que já está sendo produzido, tem Gunn no roteiro de todos os episódios.

A produção, baseada em uma série de HQs lançada nos anos 1980, acompanha a história de um grupo de monstros, que enfrenta tropas nazistas na Segunda Guerra Mundial.

Previamente, James Gunn negou a participação de Henry Cavill no projeto.

Não há previsão de estreia para Creature Commandos.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.