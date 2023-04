Freeridge é cancelada após 1 temporada pela Netflix

A Netflix cancelou a série Freeridge após sua 1ª temporada, informou a Variety.

A série de comédia é um spin-off de On My Block e foi encomendada pelo serviço de streaming em setembro de 2021,antes da quarta e última temporada de On My Block ser exibida. Freeridge estreou sua única temporada de oito episódios na Netflix em 2 de fevereiro.

A atração gira em torno de um grupo de adolescentes que comprou uma caixa estranha, mas agora precisa reverter a maldição que está arruinando suas vidas.

O elenco contou com Keyla Monterroso Mejia como Gloria, Bryana Salaz como Ines, Tenzing Norgay Trainor como Cam, Ciara Riley Wilson como Demi, e Peggy Blow como Mariluna.

Freeridge foi desenvolvida e produzida por Lauren Iungerich e Eddie Gonzalez, os criadores de On My Block. Iungerich também serviu como showrunner da série.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.