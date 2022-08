Friends repete a mesma história bizarra duas vezes

Os personagens de Friends têm diversos namorados ao longo da série antes de, enfim, ficarem com alguém em específico. No caso de Phoebe, no entanto, a série faz uso de uma mesma história duas vezes.

Ao longo de 10 temporadas, os espectadores acompanharam Monica, Chandler, Phoebe, Joey, Rachel e Ross por muitos altos e baixos e os viram lidar com vários problemas, com foco especial em suas vidas pessoais.

Continua depois da publicidade

Cada um deles namorou várias pessoas ao longo de Friends, e enquanto a maioria não eram pessoas ruins ou relacionamentos tóxicos, em alguns casos havia certos padrões que não deveriam ter sido repetidos.

É o caso de Phoebe, que antes de conhecer o marido, Mike Hannigan (Paul Rudd), namorou vários homens, mas os roteiristas de Friends repetiram a mesma história em dois de seus relacionamentos, e foi polêmico: Phoebe ter namorados perseguidores, Malcolm (David Arquette) e Eric (Sean Penn), ambos apaixonados por sua irmã gêmea, Ursula.

Das personagens principais de Friends , Phoebe foi a que teve a história de fundo mais complexa e trágica, pois sua mãe adotiva se matou, seu padrasto foi preso, seu verdadeiro pai nunca esteve por perto, ela não conheceu sua verdadeira mãe até que ela era adulta e viveu nas ruas quando jovem.

Relacionamentos complicados

Não é de surpreender, então, que Phoebe repetisse certos padrões insalubres ao longo de Friends, e isso se refletiu principalmente em seus relacionamentos românticos. Phoebe também não tinha um bom relacionamento com Ursula, então ela namorar dois de seus namorados, que também eram bastante perseguidores, era controverso e assustador.

O primeiro foi Malcolm na terceira temporada de Friends, que Phoebe conheceu na estação de metrô enquanto a seguia porque a confundiu com Ursula.

Malcolm era obcecado por Ursula e ela até tinha uma ordem de restrição contra ele, mas ele ainda a perseguia o tempo todo. Phoebe tentou ajudá-lo e se apaixonou por ele, mas quando soube que Malcolm ainda estava perseguindo Ursula, ela finalmente terminou com ele.

O episódio foi controverso, pois não apenas foi fora do personagem para Phoebe namorar alguém tão perigoso quanto Malcolm, mas também enviou uma mensagem ruim para o público.

Infelizmente, a história foi reciclada (embora com menos intensidade) quando Phoebe conheceu Eric em Friends na 8ª temporada.

Eric era o noivo de Ursula e conheceu Phoebe na festa de Halloween de Monica, mas depois que ela expôs as mentiras de Ursula, Eric terminou com ela e começou a namorar Phoebe. Eric conseguiu o número de telefone de Phoebe com a ajuda de um amigo policial e, embora isso possa não ser tão perseguidor quanto o que Malcolm fez, também não é algo normal.

Eric até mencionou que tinha problemas para olhar para Phoebe porque ela obviamente a lembrava de Ursula e isso o deixou com raiva, mas mais uma vez, Phoebe decidiu que poderia ajudá-lo a se recuperar.

O relacionamento de Phoebe com Eric também terminou por causa de Ursula, pois Eric dormiu com ela pensando que ela era Phoebe, e eles terminaram porque o relacionamento deles era muito estranho.

Friends e seu mais recente revival, Friends: A Reunião, está disponível no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.