Friends só é um sucesso por causa DESSA outra série e a Phoebe sabe disso

Friends é uma das séries de maior sucesso de todos os tempos, mas essa popularidade deve muito a outro clássico da TV: Seinfeld. A própria Lisa Kudrow, a Phoebe, reconhece isso.

Exibido pela primeira vez na NBC em 1994, Friends é agora amplamente considerado uma das sitcoms mais influentes já feitas.

Continua depois da publicidade

O programa acompanha um grupo de amigos que vivem em Nova York, alcançando 10 temporadas antes de chegar ao fim em 2004. Além de Kudrow como Phoebe, Friends é estrelada por Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Matthew Perry.

Solidificando ainda mais a década de 1990 como a era de ouro das sitcoms, Friends foi ao ar ao mesmo tempo que Seinfeld, que também tinha uma casa na NBC.

Criada por Jerry Seinfeld e Larry David, Seinfeld foi ao ar pela primeira vez em 1989 e teve nove temporadas de sucesso.

Como Friends, Seinfeld é considerado por muitos como uma das sitcoms definidoras de toda uma geração, com espectadores sintonizados a cada semana para assistir ao cotidiano de Seinfeld, Elaine (Julia Louis Dreyfus), George (Jason Alexander) e Kramer (Michael Richards) se desdobrarem.

Friends deve seu sucesso a Seinfeld

Em entrevista ao The Daily Beast, Kudrow explica que, na verdade, ela credita em grande parte Seinfeld para o sucesso de Friends. A atriz explica que, embora Friends tenha se beneficiado de ótimos roteiristas e audiência decente na primeira temporada, o programa só começou a ganhar força depois que as reprises começaram a serem exibidas diretamente após Seinfeld, que já era muito bem sucedida.

Kudrow até compartilha uma história engraçada sobre uma vez que ela encontrou Jerry Seinfeld em uma festa.

“Sem querer desmerecer a qualidade do roteiro de Friends, ou do elenco, ou quão bons Friends realmente é, mas na primeira temporada nossa audiência foi boa. Nós nos agarramos o suficiente a Mad About You e começamos a construir, mas foi no verão em que estávamos em reprises depois de Seinfeld, onde Seinfeld veio antes da gente, que explodimos”, disse Kudrow.

“Lembro-me de ir a uma festa e Jerry Seinfeld estava lá, e eu disse, “Oi”, e ele disse, “de nada”. Eu disse, “Por que, obrigada… o quê? E ele disse: “Você está atrás de nós no verão, e de nada”. E eu disse: “Isso está certo. Obrigada”.

Considerando que Seinfeld teve uma vantagem de 5 anos em Friends, ele foi capaz de acumular um grande número de seguidores antes mesmo de Friends ter exibido um único episódio. Embora alguém possa razoavelmente assumir que Friends teria sido um sucesso moderado mesmo sem Seinfeld, o comentário de Kudrow certamente sugere que provavelmente não teria se tornado o gigante cultural que acabou sendo.

Friends está disponível pela HBO Max. Já Seinfeld está na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.