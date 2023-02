FUBAR: Arnold Schwarzenegger estrela trailer do True Lies da Netflix

FUBAR é a nova série da Netflix, estrelada por ninguém menos que Arnold Schwarzenegger, que protagoniza essa mistura de ação e comédia. O primeiro teaser trailer da obra foi divulgado.

A série marca o primeiro papel principal de Schwarzenegger em um programa de televisão roteirizado.

De acordo com sinopse (via EW), FUBAR segue um pai e uma filha que descobrem que cada um deles trabalha secretamente como agentes da CIA há anos.

Os dois então percebem que todo o seu relacionamento tem sido uma mentira e que eles realmente não se conhecem. Forçados a se unirem como parceiros, a série aborda a dinâmica familiar universal contra um cenário global de espiões, ação e humor.

Veja o trailer de FUBAR, junto de mais imagens da série, abaixo.

O homem voltou! FUBAR é a minha nova série estrelada pelo Arnold Schwarzenegger. Chega dia 25 de maio. 💥 pic.twitter.com/EoZzoiQuFX — netflixbrasil (@NetflixBrasil) February 27, 2023

Mais sobre FUBAR na Netflix

“Onde quer que eu vá, as pessoas me perguntam quando eu vou fazer outra grande comédia de ação como True Lies. Bem, aqui está”, disse Schwarzenegger em um comunicado. “FUBAR vai chutar sua bunda e fazer você rir – e não apenas por duas horas. Você tem uma temporada inteira”.

Em uma declaração separada, o criador, showrunner e produtor executivo Nick Santora chamou a série de “de longe, o projeto mais surreal da minha carreira”.

Ele continuou: “Eu cresci assistindo a filmes de Arnold Schwarzenegger – eu pegava alguns dólares do meu pai para que eu pudesse correr para o cinema e ver a maior estrela do mundo na tela grande – então criar o primeiro projeto de televisão roteirizado para Arnold é incrivelmente emocionante para mim”.

Além de Arnold Schwarzenegger, o elenco de FUBAR conta com Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna e Fabiana Udenio.

A título de curiosidade, FUBAR é abreviação para “fucked up beyond all recognition” (f*dido além de qualquer reconhecimento).

FUBAR estreia em 25 de maio na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.