FUBAR: Série da Netflix com Arnold Schwarzenegger ganha novo trailer

A Netflix divulgou nesta quarta-feira um novo trailer de FUBAR, série de ação e comédia estrelada por Arnold Schwarzenegger.

A série marca o primeiro papel principal de Schwarzenegger em um programa de televisão roteirizado.

Veja o trailer de FUBAR:

Mais sobre FUBAR na Netflix

FUBAR segue um pai e uma filha que descobrem que cada um deles trabalha secretamente como agentes da CIA há anos.

Os dois então percebem que todo o seu relacionamento tem sido uma mentira e que eles realmente não se conhecem. Forçados a se unirem como parceiros, a série aborda a dinâmica familiar universal contra um cenário global de espiões, ação e humor.

Além de Arnold Schwarzenegger, o elenco de FUBAR conta com Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna e Fabiana Udenio.

A título de curiosidade, FUBAR é abreviação para “fucked up beyond all recognition” (f*dido além de qualquer reconhecimento).

FUBAR estreia em 25 de maio na Netflix.

