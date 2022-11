Fuga Premiada: Netflix lança reality de sobrevivência bizarro

A Netflix continua investindo bastante em realities e dessa vez, o que chega à plataforma de streaming é Fuga Premiada, um clássico reality japonês.

Trata-se de um reality de competição de sobrevivência, que basicamente funciona como um pega-pega da vida real.

No reality de competição Fuga Premiada, celebridades ganham prêmios em dinheiro pelo tempo que conseguem fugir de caçadores. Quem resiste até o final, leva o grande prêmio.

Há 18 anos no ar pela TV Fuji, ele conquistou públicos de todas as idades no Japão. Inspirado na tradicional brincadeira japonesa “onigokko”, este reality de sobrevivência eletrizante foi pioneiro no país.

Ele ganhou o Asian Television Awards de melhor jogo ou programa de perguntas em 2009 e em 2010 chegou a ser indicado ao Emmy Internacional.

Fuga Premiada na Netflix

A versão da Netflix de Fuga Premiada é uma ampliação do programa original, com 29 participantes, que incluem celebridades.

O reality foi exibido tanto no Japão, quanto em outros países da Ásia, tornando-se grande sucesso no oriente.

Dentre eles estão jovens artistas, comediantes populares e atletas profissionais, que tentarão escapar das garras dos melhores caçadores e ganhar o maior prêmio em dinheiro até hoje em um jogo caótico.

A série Fuga Premiada estreia em 15 de novembro de 2022 na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.