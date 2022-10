Furo no roteiro? Fã explica momento mais controverso de A Casa do Dragão

Já disponível no HBO Max, o episódio final da 1ª temporada de A Casa do Dragão deu o que falar nas redes sociais. Para alguns espectadores, o fato de Aemond Targaryen perder o controle de Vhagar é um “furo no roteiro”. No entanto, em uma thread no Twitter, um fã da série mostrou como a cena faz todo sentido no mundo de Westeros.

“Antes do inverno, o fogo reinava. Viaje 200 anos no passado para descobrir o universo e a verdade sobre esta família. A loucura dos Targaryen mudou o destino de Westeros para sempre? É hora de descobrir”, afirma a sinopse oficial de A Casa do Dragão no HBO Max.

O elenco de A Casa do Dragão conta com Matt Smith (Daemon), Emma D’Arcy (Rhaenyra), Paddy Considine (Viserys), Olivia Cooke (Alicent), Eve Best (Rhaenys), Steve Toussaint (Corlys) e Fabien Frankel (Criston).

Mostramos abaixo como um observador fã de A Casa do Dragão conseguiu explicar o momento mais controverso da série; confira.

Controlar dragões não é tão simples como os fãs imaginam

O 10ª episódio de A Casa do Dragão termina com uma reviravolta chocante: a morte de Lucerys Velaryon, o segundo filho de Rhaenyra.

Ao que tudo indica, a intenção de Aemond Targaryen era apenas “assustar” o sobrinho. Porém, o jovem perde o controle de sua montaria – a antiquíssima Vhagar – e acaba provocando a trágica morte de Lucerys.

Mesmo antes do lançamento oficial de “The Black Queen”, stans de A Casa do Dragão já protestavam nas redes sociais. Para eles, o fato de Vhagar desobedecer os comandos de Aemond “não faz sentido”.

Em um thread no Twitter, @conquerorscrown explicou como a cena faz perfeito sentido no universo das Crônicas do Gelo e Fogo. Nessa verdadeira aula, o fã utilizou a obra de George R.R. Martin para fundamentar a opinião.

“Essa situação específica (um dragão desobedecendo seu cavaleiro) acontece em, pelo menos, 3 ocasiões, tanto em Fogo e Sangue quanto em As Crônicas do Gelo e Fogo”, explica o fã.

O primeiro caso acontece com a Princesa Aerea Targaryen e o dragão Balerion. O segundo, entre a Rainha Alysanne e o dragão Silverwing, e o último, entre Daenerys Targaryen e Drogon.

“Vale lembrar que os três Targaryen em questão têm ‘personalidades fortes’. E mesmo assim, os dragões desobedeceram seus comandos”, comenta o twitteiro.

Morte de Lucerys faz sentido em A Casa do Dragão

A morte de Lucerys era um desastre anunciado. Mesmo antes de levantar voo e deixar Ponta Tempestade, o dragão Arrax já aparecia agitado e nervoso – graças à presença constante da titânica Vhagar.

“O dragão está claramente em pânico, e Luke tenta acalmá-lo com comandos em Valiriano. Mas o Luke também está assustado, e esse medo é absorvido por Arrax”, conclui o fã.

Além disso, durante a “batalha aérea”, Vhagar é atingida por um Dracarys desesperado de Arrax. Nos livros de George R.R. Martin, a dragão é descrita como “rabugenta”.

Ou seja: a desobediência de Vhagar faz todo sentido. O tio de Luke, vale lembrar, é a quarta pessoa a montar a dragão, após a Rainha Visenya, o Príncipe Baelon e Laena Velaryon.

A 1ª temporada de A Casa do Dragão está disponível no HBO Max.

