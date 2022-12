Futuro de Game of Thrones é impactado por mudanças na Warner e HBO

O universo de Game of Thrones é muito rico, e há muito o que ser explorado. No entanto, o autor dos livros, George RR Martin, comentou que o futuro da saga foi impactado por mudanças na Warner Bros. e HBO Max.

A HBO Max está cancelando diversos projetos como Westworld, bem como a própria Warner, e mudando todo o planejamento, o que afeta até suas principais franquias.

Muitas séries foram anunciadas, como de Jon Snow e Sea Snake, e as recentes mudanças colocaram um alerta até em Martin. O autor revelou que todas as mudanças impactaram no desenvolvimento dos spin-offs da franquia, e alguns foram arquivados (via ScreenRant).

“Vários outros programas sucessores que estamos desenvolvendo com a HBO. Alguns deles estão se movendo mais rápido do que outros, como sempre acontece com o desenvolvimento. Nenhum deles recebeu sinal verde ainda, talvez em breve”, disse ele.

“Alguns foram arquivados, mas eu não concordaria que eles estão mortos. Você pode tirar algo da prateleira tão facilmente quanto você pode colocá-lo na prateleira. Todas as mudanças na HBO Max nos impactaram, certamente”, concluiu.

Ned Stark em Game of Thrones

Quais as séries derivadas que continuam em desenvolvimento?

Embora Martin não tenha especificado quais os spin-offs que continuam em desenvolvimento e quais foram arquivados, já é possível ter uma noção.

A série de Jon Snow, com certeza, continua nos planos, visto que o personagem é um dos mais icônicos de Game of Thrones. Além disso, o ator Kit Harington possui uma legião de fãs que pode impulsionar o seriado.

Sea Snake, que é centrado em Corlys Velaryon, também pode estar seguro do cancelamento, mas o desenvolvimento parece ser lento.

Uma das séries que pode ter sido arquivada é 10.000 Ships, bem como os Contos de Dunk & Egg. No entanto, os spin-offs Bloodmoon e Flea Bottom já são de conhecimento do público que foram cancelados.

Game of Thrones está disponível na HBO Max.

