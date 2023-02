Futuro de Rick and Morty é garantido mesmo com saída do criador da série

Rick and Morty foi abalado com as acusações contra Justin Roiland, um dos criadores da animação. Acusado de violência doméstica, ele foi demitido do seriado. Mas, felizmente, a obra continuará sem ele.

Um novo relatório aponta que a série ainda está planejada para ir além de sua sétima temporada. Após Roiland ter sido acusado de violência doméstica, o Adult Swim anunciou que cortaria os laços com o co-criador e avançaria com o progresso na atual sétima temporada da série.

O The Wrap ainda informou que Rick and Morty não apenas retornará para sua sétima temporada, mas também avançará com a extensa encomenda de 70 episódios adicionais.

A série ainda deve produzir e exibir os 40 episódios que sobraram da lista inicial de 70 episódios.

Rick no vídeo promocional de Rick and Morty

Mais sobre Rick and Morty

A série animada Rick and Morty, que traz a aventura de um cientista maluco e seu neto ajudante, teve seis temporadas lançadas. As temporadas 7 e 8 já foram confirmadas.

“Rick e Morty estão de volta – mais azarados e desgastados do que nunca. Será que eles conseguirão se recuperar para viver mais aventuras? Ou serão varridos em um oceano de xixi?”, descreve a sinopse oficial da 6ª temporada.

Uma das animações mais populares da atualidade, Rick and Morty é uma criação de Justin Holland e Dan Harmon.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max.

A 7ª temporada da série segue sem previsão de lançamento.

