Futuro de The Winchesters é mais incerto que nunca

Exibido no Brasil pelo HBO Max, The Winchesters é o primeiro spin-off bem sucedido de Supernatural – uma das séries de fantasia mais populares de todos os tempos. Por isso, os fãs querem saber: após o lançamento da 1ª temporada, a série terá uma continuação? Infelizmente, o destino da produção nunca esteve mais incerto.

“Nessa trama ambientada na década de 1970, Dean Winchester narra a história de como seus pais John Winchester e Mary Campbell se conheceram, se apaixonaram e lutaram contra monstros enquanto procuravam por seus pais desaparecidos”, afirma a sinopse oficial de The Winchesters.

A série é protagonizada por Meg Donnelly (Zombies) e Drake Rodger (Murder RX) como Mary Campbell e John Winchester. Jensen Ackles, o Dean de Supernatural, retorna como o narrador.

Mostramos abaixo por que o futuro de The Winchester está mais incerto do que nunca; veja se a série terá uma 2ª temporada!

The Winchesters terá uma 2ª temporada?

Pelo menos até o momento, os produtores de The Winchesters ainda não anunciaram uma 2ª temporada para o spin-off de Supernatural.

A demora na confirmação da sequência tem tirado o sono dos fãs. Afinal de contas: será que a série foi cancelada?

A resposta, ao que tudo indica, é mais complexa do que parece. Primeiramente, vale lembrar que a 1ª temporada de The Winchesters estreou na emissora americana CW em 7 de março de 2023.

O primeiro ano da série, ao todo, conta com 13 episódios. O capítulo final, batizado de “Hey! That’s No Way to Say Goodbye” (Ei! Isso Não é Jeito de Se Despedir) vai ao ar nesta terça-feira (7 de março de 2023).

Dado o título do episódio, muitos fãs já especulam sobre um possível cancelamento da série nas redes sociais.

Robbie Thompson, o showrunner de The Winchesters, falou sobre a potencial renovação da série em um papo com o site TV Line.

O produtor conversou com a publicação no dia 6 de março, um dia antes do lançamento do final da 1ª temporada, e mesmo assim, afirmou “desconhecer” o futuro da produção.

“Já conversei muito com os nossos parceiros na Warner Bros pois, obviamente, ainda não sabemos o que vai acontecer”, afirmou o produtor.

Thompson disse também que, provavelmente, os fãs de The Winchesters ainda terão que esperar um bom tempo pelo anúncio da renovação (ou cancelamento) da série.

“Por agora, só posso dizer que não sei (se a série será renovada ou cancelada). O anúncio ainda deve demorar um pouco”, esclareceu o showrunner.

Enquanto The Winchesters não é renovada para a 2ª temporada, você pode conferir todos os episódios da série no HBO Max.

