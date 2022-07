Galã de Bridgerton como 007? Diretores de Vingadores comentam

Desde que Daniel Craig deixou o papel de James Bond em 007: Sem Tempo Para Morrer, muitos nomes já surgiram nas bocas dos fãs sobre quem seria o próximo espião. Um desses é Regé-Jean Page, de Bridgerton.

Os irmãos Russo, diretores de Agente Oculto e Vingadores: Ultimato, estão dando seu apoio a Regé-Jean Page para o próximo James Bond.

Em entrevista à Radio Times, os diretores dizem que a estrela de Bridgerton está mais do que à altura da tarefa.

“Ele é fantástico,” Joe Russo sorriu. “Quero dizer, ele tem mais carisma em seu dedo mindinho do que a maioria das pessoas em seu corpo inteiro. Então, você sabe, nós o enxergamos fazendo qualquer coisa”.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A terceira temporada de Bridgerton não tem data para estrear na Netflix.

