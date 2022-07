Galã de Bridgerton entra para série de drama LGBTQIA+

Depois de conquistar os corações dos assinantes da Netflix, Jonathan Bailey, o Anthony Bridgerton, se junta a uma nova série de drama LGBTQIA+.

Ele vai estrelar Fellow Travelers, conforme a Variety, sendo o protagonista da minissérie. Juntam-se a ele Matt Bomer, de American Horror Story, e Allison Williams.

A obra é baseada em um romance de 2007, de mesmo nome, de Thomas Mallon. Combinando thriller político e elementos de romance, Fellow Travelers se passa na década de 1950 em Washington DC e seguirá a história do belo e carismático Hawkins Fuller (interpretado por Bomer).

Acostumado a evitar envolvimentos emocionais, o mundo de Fuller vira de cabeça para baixo quando ele conhece Tim Laughlin (Bailey), um jovem cheio de idealismo e fé religiosa. Os dois começam um romance em um momento desafiador, à sombra da Washington da era McCarthy.

Fuller e Laughlin se cruzam repetidamente ao longo de quatro décadas, navegando por eventos históricos como os protestos da Guerra do Vietnã nos anos 1960, o disco hedonismo alimentado por drogas dos anos 1970 e a crise da AIDS nos anos 1980.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A segunda temporada de Bridgerton já está disponível na Netflix.

