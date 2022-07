Game of Thrones: Agora fãs podem aprender a língua da série

Um aplicativo de idiomas está permitindo que os fãs de Game of Thrones possam aprender a língua da série.

O site Duolingo está atualizando o curso para os fãs que querem saber sobre o Alto Valiriano, idioma dos personagens de Game of Thrones e A Casa do Dragão (via ComicBook).

“O Duolingo trabalhou diretamente com David Peterson, o linguista que desenvolveu a linguagem completa do Alto Valiriano baseada na série de livros As Crônicas de Gelo e Fogo de George RR Martin”, revela o comunicado de imprensa.

A nova parceria com a HBO Max está promovendo aos fãs novas frases e palavras antes do lançamento de A Casa do Dragão. 150 palavras e mais de 700 frases serão adicionadas.

“Estou empolgado para os novos e antigos fãs da série Game of Thrones experimentarem o idioma Alto Valiriano. Foi um prazer revisitar o mundo de Westeros para House of the Dragon’ e trabalhar com a equipe do Duolingo para dar uma nova vida à este curso”, disse Peterson.

O curso já está disponível e totalmente atualizado.

Série derivada de Game of Thrones

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022.

