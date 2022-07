Game Of Thrones: derivados tem WandaVision como inspiração segundo George R.R Martin

A Casa do Dragão é a primeira expansão do universo da popular série da HBO, George R R Martin, escritor e criador da obra, diz que as próximas produções derivadas fornecerão novas perspectivas sobre seu mundo de fantasia, como WandaVision fez para o MCU.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o criador relatou seu interesse antigo em ter toda sua mitologia adaptada através de um universo televisivo expandido, e como a franquia pode ter variedade no seu material assim como a Marvel executou.

“O MCU tem Os Vingadores , mas eles também têm algo inusitado como WandaVision ”, disse Martin. “É o que espero que possamos fazer com esses outros programas de Game of Thrones , para que possamos ter uma variedade que mostre a história deste mundo. Há tantas tentativas do que você pode fazer na competição pelo Trono de Ferro.” (via CBR)

Em sua declaração, George destaca como cada série poderá no futuro ter sua indentidade própia, com novas abordagens, Casa do Dragão não é a primeira tentativa de uma série ambientada no universo, a outra produção, George R.R Martin não pode assistir, devido o fracasso do projeto.

WandaVision foi a primeira série do MCU no Disney+ e se tornou um grande sucesso

Mais sobre o derivado de Game of Thrones na HBO Max

A Casa do Dragão será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen, 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

A produção foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

A série chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

