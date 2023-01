Game of Thrones explica por que Sam foi poupado pelos Caminhantes Brancos

A série Game of Thrones é um dos grandes sucessos da HBO, que rendeu o spin-off A Casa do Dragão e possui outros em desenvolvimento. No entanto, muitos fãs se perguntam até hoje o motivo de Sam não ser morto pelos Caminhantes Brancos, mas a série explicou isso.

“Sucesso entre os livros mais vendidos, a série de obras “A Song of Ice and Fire”, de George R.R. Martin, é levada à tela quando HBO decide navegar a fundo pelo gênero e recriar a fantasia medieval épica. Este é o retrato de duas famílias poderosas – reis e rainhas, cavaleiros e renegados, homens honestos e mentirosos – disputando um jogo mortal pelo controle dos Sete Reinos de Westeros para assumir o Trono de Ferro. A série foi filmada em Malta e no norte da Irlanda, tendo participação do escritor dos livros”, diz a sinopse.

Com Emilia Clarke liderando o elenco, astro como Kit Harington, Sophie Turner, John Bradley, Maisie Williams, Jason Momoa, entre outros.

Revelamos abaixo o motivo dos Caminhantes Brancos não terem matado Sam durante a segunda temporada; confira.

Sam foi poupado para servir de mensageiro

Possivelmente, quando o Rei da Noite matou e recrutou alguns humanos, deixou Sam justamente para servir como mensageiro dos outros humanos vivos.

Como Sam viu o exército dos Caminhantes Brancos fazer seu massacre, ele poderia falar com mais propriedade e espalhar o medo entre os vivos. Além disso, os Caminhantes Brancos poderiam querer saber o que estava por vir, e por isso mantiveram Sam vivo para informá-los.

No início da série, três homens viajaram além da Muralha, e eles acabaram encontrando um Caminhante Branco. Dois dos três homens morreram. O único sobrevivente foi considerado um desertor da Patrulha da Noite, mas é provável que tenha sido poupado para ser um mensageiro e informar o que existia ao norte da Muralha.

É considerado que Sam apenas foi mantido vivo para servir como mensageiro. No entanto, alguns argumentam que o Caminhante Branco no cavalo não viu Sam.

Portanto, sendo mantido vivo, Sam foi fundamental para derrubar o Rei da Noite e os Caminhantes Brancos, e sua pesquisa auxiliou Jon Snow e Daenerys Targaryen a protegerem Westeros.

Game of Thrones está disponível na HBO Max.

