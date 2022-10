Gamer na vida real: Como experiência de atriz de Periféricos afetou a série

Você sabia que Chloe Grace Moretz, a protagonista de Periféricos, é gamer na vida real? Na série de ficção científica do Prime Video, a atriz interpreta Flynne, uma intrépida garota que vive grandes aventuras em um futuro pós-apocalíptico. Em uma entrevista recente, a estrela revelou como sua experiência com os games influenciou a produção.

“Filhos de uma mãe cega, Flynne e Burton precisam complementar a renda familiar. É nesse contexto que uma oportunidade surge: Burton se torna usuário beta de um novo jogo imersivo. No entanto, o universo digital vai muito além do metaverso, e Flynne precisa assumir o controle quando seu irmão perde o avatar em uma batalha que transborda para o mundo real”, afirma a sinopse oficial de Periféricos no Prime Video.

Continua depois da publicidade

Além de Chloe Grace Moretz (Carrie, a Estranha) no papel principal, o elenco de Periféricos conta com Gary Carr (The Deuce), Jack Reynor (Midsommar), JJ Feild (Capitão América: O Primeiro Vingador), T’Nia Miller (A Maldição da Mansão Bly) e Katie Leung (Harry Potter).

Revelamos abaixo como a trajetória gamer de Chloe Grace Moretz afetou a trama e as filmagens de Periféricos; confira.

“Mulheres também jogam!”, diz a protagonista de Periféricos

Na trama de Periféricos, a protagonista Flynne é, à primeira vista, uma simples atendente de uma loja de impressões 3D em uma das regiões mais rurais da América.

A personagem de Chloe Grace Moretz passa seus dias cuidando da mãe doente, mas no mundo dos games de realidade virtual, Flynne é praticamente imbatível.

O primeiro episódio de Periféricos deixa claro que Flynne consegue enxergar o que os outros não veem, e por isso, ganha tanto destaque nos games virtuais.

Em uma entrevista ao site Looper, Chloe Grace Moretz revelou que uma boa parte da caracterização de Flynne foi inspirada em suas próprias experiências como gamer.

“Cresci com 4 irmãos mais velhos. Eles eram maiores que eu, e provavelmente, poderiam me derrotar em qualquer coisa – menos nos games. Sempre fui melhor que eles nos games. Era uma maneira de nivelar o campo de jogo”, comentou a atriz.

Para Chloe Grace Moretz, a trama de Flynne faz referência aos principais desafios e qualidades das mulheres que jogam games.

“Acho que é por isso que as mulheres gamers são tão boas! O nosso cérebro funciona de maneira diferente, e podemos utilizar facetas que os homens não percebem rapidamente. Esse é um dos meus objetivos com a série: mostrar que muitas mulheres também jogam”, afirmou Moretz.

Como citamos anteriormente, a caracterização da protagonista Flynne também foi influenciada pela trajetória da atriz.

“Ela aprende a ficar calma na vida real, e confiar na mente para navegar situações complexas. É isso que eu queria mostrar”, explicou a atriz.

O Prime Video adota um modelo semanal para o lançamento de Periféricos. Até o momento, os 3 primeiros episódios da série de ficção científica estão disponíveis na plataforma.

A conclusão da 1ª temporada de Periféricos chega ao Prime Video em 2 de dezembro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.