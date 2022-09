GameStop Contra Wall Street: documentário sobre caso polêmico ganha trailer

A Netflix lançou um novo trailer da série documental GameStop Contra Wall Street que tem estreia marcada para o dia 28 de setembro.

A série vai explorar o polêmico caso da GameStop, em que um grupo de pessoas sem experiência no mercado de ações se uniu pela internet para resgatar a loja de jogos da falência. O caso ficou famoso por apresentar uma comunidade on-line conseguido realizar um ataque à estratégia de Wall Street de lucrar com a falência de empresas, por meio das redes sociais.

A série está sendo feita pelo diretor Theo Love e o produtor executivo Dan Cogan, que revelaram à IGN que mesmo no mundo real os aspectos financeiros da história sejam mais sérios e técnicos, eles querem dar um as mais leve para a série documental, chegando até a ter um tom engraçado.

“A saga da GameStop nos fez rir e pensar,” comentou Love: “Essas são as histórias que eu quero contar. Enquanto no mundo real interesses financeiros não poderiam ser mais sérios, eu queria que o tom do documentário espelhasse os memes engraçados que dirigiram a narrativa.”

O diretor revela que a série tem entrevistas mais técnicas com especialistas também, e o objetivo da produção é justamente contrastar essas perspectivas de uma forma que entretenha e conscientize o máximo do público possível. Confira o trailer abaixo.

O Telefone do Sr. Harrigan: Nova adaptação de Stephen King ganha trailer



A Netflix lançou o primeiro trailer oficial de sua nova adaptação de Stephen King, O Telefone do Sr. Harrigan. O filme é baseado em um dos quatro contos da antologia Com Sangue, livro lançado por King em 2020.

O longa é escrito e dirigido por John Lee Hancock e tem Jaeden Martell como protagonista, já conhecido do público amante de Stephen King por sua performance em It – A Coisa (2017). Acompanhando Martell está também o veterano do horror Donald Sutherland.

O enredo gira em torno da amizade improvável entre um garoto desajustado e um velho bilionário recluso chamado Sr. Harrigan. Quando o bilionário acaba morrendo o jovem descobre que consegue se comunicar com ele pelo seu antigo número de celular.

A Netflix marcou o lançamento do filme para dia 5 de outubro, como parte da temporada de Halloween da plataforma.

