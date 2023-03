Gattaca – A Experiência Genética vai virar série de TV

O filme Gattaca – A Experiência Genética (1997) vai ganhar um reboot na TV, desenvolvido pelos criadores de Homeland, Howard Gordon e Alex Gansa. As informações são do Deadline.

Gansa vai servir como showrunner e será um dos produtores executivos da série ao lado de Gordon. Os dois criaram a atração com Craig Borten, que também será produtor executivo.

Detalhes sobre o projeto são escassos, apenas se sabe que será produzido pela Sony Pictures TV e exibido no canal americano Showtime.

Ambientada em um futuro próximo, a série vai se passar uma geração após os eventos do filme, onde as empresas examinam seus funcionários com base em sua composição genética, a série vai girar em torno de um homem com problema cardíaco congênito que tenta assumir a identidade de um ex-atleta com genes perfeitos para realizar seu sonho de viajar no espaço.

Esta não é a primeira tentativa de adaptar o filme para a TV. Em 2009, a Sony Pictures TV chegou a desenvolver uma série policial baseada em Gattaca, mas o projeto não foi para frente.

Estrelado por Ethan Hawke, Uma Thurman e Jude Law, o longa original não se tornou sucesso de bilheteria e arrecadou apenas US$ 12,5 milhões para seu orçamento de US$ 36 milhões. No entanto, a produção chegou a ganhar uma indicação ao Oscar, de Melhor Direção de Arte.

