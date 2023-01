Gen V: Spin-off de The Boys pode ganhar 2ª temporada

A série derivada de The Boys no Prime Video, Gen V, ainda não estreou e já pode ganhar uma segunda temporada no streaming.

O novo seriado spin-off de The Boys vai seguir jovens heróis em uma faculdade administrada pela Vought, a empresa que cuida dos Sete.

Segundo um relatório do Deadline, a plataforma está analisando sobre renovar a série para uma nova temporada antes da estreia do primeiro ano (via ScreenRant).

A Amazon está procurando roteiristas para o segundo ano, e assim começar a desenvolver a história da segunda temporada.

No entanto, Gen V terá uma baixa, com a diretora Tara Butters se afastando por motivos pessoais e deixando de dirigir o possível segundo ano.

Mais sobre Gen V

Situado na única faculdade da América exclusivamente para jovens super-heróis adultos (dirigida pela Vought International), Gen V explora a vida de Super competitivos e hormonais enquanto eles colocam seus limites físicos, sexuais e morais à prova.

Michele Fazekas e Tara Butters são as diretoras da série derivada de The Boys.

O elenco da série conta com Lizzie Broadway, Jaz Sinclair, Maddie Phillips, London Thor, Margo Pigossi, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn.

Gen V, a série derivada de The Boys, estreia ainda neste ano no Prime Video.

