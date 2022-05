Gênero de derivada de WandaVision é revelado; confira

Agatha: House of Harkness, série derivada de WandaVision, ainda deve demorar para ser lançada, mas suas primeiras informações já estão saindo.

Esperada para estrear somente em 2023 ou 2024, o Writers Guild of America revelou que a série Agatha: House of Harkness será uma comédia com tons de comédia sombria.

A série é uma continuação de WandaVision focada na Agatha Harkness, personagem de Kathryn Hahn.

O retorno da atriz é esperado, mas nenhuma informação sobre o enredo da série foi divulgada até o momento.

Sabe-se, no entanto, que a série foi anunciada oficialmente pela Marvel em 2021, logo após o fim de WandaVision, e que o roteirista Jac Schaeffer está ligado ao projeto como parte de seu contrato de três anos com a Marvel.

