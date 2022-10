George R.R. Martin explica como O Senhor dos Anéis inspirou Game of Thrones

É inegável que JRR Tolkien tenha impactado – direta ou indiretamente – praticamente todos os escritores de fantasia que vieram depois dele. George RR Martin não é exceção. O autor revelou como O Senhor dos Anéis impactou Game of Thrones e As Crônicas de Gelo e Fogo como um todo.

Embora sejam dois tipos de fantasia distintas, Game of Thrones é comumente comparada com O Senhor dos Anéis, especialmente agora que os dois universos estão com séries em exibição.

De um lado, há Os Anéis de Poder, que reconta os eventos da Segunda Era, incluindo a criação dos anéis titulares e a ascensão de Sauron.

Do outro, há A Casa do Dragão, baseado em Fogo e Sangue, livro de George RR Martin sobre a dinastia Targaryen.

Foi justamente durante o lançamento desse livro que Martin fez um tour promocional, respondendo perguntas de fãs, concedendo entrevistas, durante o qual falou sobre as influências de Tolkien.

Como O Senhor dos Anéis impactou As Crônicas de Gelo e Fogo

Segundo o autor de As Crônicas de Gelo e Fogo e Fogo & Sangue, o modelo empregado por Tolkien em O Senhor dos Anéis moldou a estrutura que vemos em Game of Thrones.

“De muitas maneiras, eu segui o modelo de Tolkien. Se você olhar para O Senhor dos Anéis, tudo começa no Condado, com os hobbits, então, conforme eles deixam o Condado, eles chegam a Valfenda, então conhecem mais pessoas. Eles se juntam a Passolargo e ao resto da Sociedade. Então, desse ponto em diante, eles se separam. Primeiro em dois grupos, então os dois grupos se separam em três, etc. Eu segui mais ou menos o mesmo mapa”, disse Martin ao historiador Dan Jones (vídeo acima).

“Se você olhar para Game of Thrones, todo mundo, exceto Dany está junto em Winterfell no começo, todos os personagens que servem como pontos de vista estão lá. Então eles começam a se separar”, continuou o autor.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder está na Amazon Prime Video, e tem episódios novos toda sexta-feira. Já A Casa do Dragão e Game of Thrones estão no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.