George R.R. Martin revela cena que mais quer ver em A Casa do Dragão

A Casa do Dragão, série derivada de Game of Thrones é um grande sucesso da HBO Max. A produção já foi renovada para a segunda temporada, que promete muito mais fogo e sangue.

O autor dos livros, George R.R. Martin, que contribuiu ativamente nas séries, revelou em entrevista qual cena ele mais quer ver em A Casa do Dragão.

Continua depois da publicidade

“Os apoiadores de Aegon Targaryen entram em conflito com os adeptos de sua meia-irmã, Rhaenyra, pelo trono de Viserys I, seu falecido pai, iniciando uma guerra civil cerca de 200 anos antes dos eventos retratados em Game of Thrones”, diz a sinopse.

A série é estrelada por Matt Smith, conhecido por The Crown e Morbius, Emma D’Arcy, de Truth Seekers, e Olivia Cooke, de Motel Bates. Paddy Considine, Emily Carey e Milly Alcock completam o elenco.

A Batalha Acima do Olho de Deus vem aí?

Durante uma entrevista, Martin comentou que quer que a série adapte a Batalha Acima do Olho de Deus, muito aguardada pelos fãs.

Martin também disse que a batalha entre Aemond e Lucerys, que aconteceu durante o final da temporada, foi muito incrível (via ScreenRant).

“Bem, sim… a Batalha Sobre o Olho de Deus. Embora aquela batalha que eles fizeram no final da temporada também tenha sido incrível”, disse ele.

Em Fogo & Sangue, a batalha que Martin menciona é semelhante a travada por Aemond e Luke. A Batalha Acima do Olho de Deus é um duelo que ainda envolve Aemond e Vhagar.

Porém, a cena mais esperada pelo escritor mostra Vhagar enfrentando um dragão igualmente poderoso em Caraxe, montado por Daemon Targaryen.

A Batalha Acima do Olho de Deus é uma das que podem mergulhar de vez os fãs no universo de Fogo & Sangue, e mostrar o quão sangrenta A Casa do Dragão pode ser.

A Casa do Dragão tem sua primeira temporada completa no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.