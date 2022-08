George R.R. Martin tem uma solução simples para consertar o fim de Game of Thrones

O final de Game of Thrones é um dos mais polêmicos de todos os tempos, quando o assunto é séries de TV. George R. R. Martin tem uma solução muito simples para corrigir esse desfecho.

Falando ao The Wall Street Journal (via Looper) antes de A Casa do Dragão ser lançada na HBO, Martin foi bem claro em como ele teria consertado o final de Game of Thrones.

Continua depois da publicidade

Martin, de acordo com o Journal, discordou completamente da visão de oito temporadas de Benioff e Weiss, e foi bastante franco sobre isso:

“Eu estava dizendo que precisavam ser pelo menos 10 temporadas e talvez 12, 13. Perdi essa luta”.

Não apenas Martin queria que Game of Thrones durasse mais, mas aparentemente, seu controle criativo diminuiu depois que Benioff e Weiss tiveram que ir além do material original.

“Eu não tive nenhuma contribuição para as temporadas posteriores, exceto, você sabe, inventar o mundo, a história e todos os personagens”, revelou Martin. “Acredito que tenho mais influência agora em A Casa do Dragão do que na série original”.

Fim da série poderia ter sido muito diferente

Felizmente para os fãs, A Casa do Dragão é uma história completa que leva diretamente à série original, então o próprio autor já criou um final.

Quando se trata dos erros que a série original cometeu quando chegou ao fim em 2019, é difícil definir exatamente por onde começar.

Certamente, com mais tempo, a equipe por trás de Game of Thrones poderia ter um final satisfatório, principalmente com Martin envolvido. Resta torcer para que A Casa do Dragão não desande no meio do caminho.

A Casa do Dragão é exibida pelo HBO Max. Já Game of Thrones está disponível, na íntegra, na plataforma de streaming.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.