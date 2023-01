Ginny e Georgia: Atriz tem resposta hilária para ódio dos fãs

Ginny e Georgia ganhou sua segunda temporada na Netflix há poucos dias e muitos fãs reclamaram de uma personagem em específico: Max. A atriz que a interpreta tomou nota disso e não deixou barato.

Sara Waisglass respondeu ao ódio que sua personagem recebe da melhor maneira possível, ironizando completamente os comentários dos fãs. Sem dúvidas, isso é algo que Max totalmente faria na série.

Os tuites diziam coisas como: “Eu quero que Maxine de Ginny e Georgia seja atropelada por um ônibus Deixe Ginny e Abby em paz” e “Max de Ginny e Georgia é a personagem mais irritante de todos os tempos”.

No TikTok, Waisglass publicou um vídeo dela dançando ao som de Heaven is a Place on Earth, de Belinda Carlisle, enquanto prints dos tuites aparecem em cima dela.

Veja abaixo.

Ginny & Georgia terá 3ª temporada na Netflix?

“Em busca de uma nova chance, Georgia leva os filhos Ginny e Austin para morar em outra cidade. Só que recomeçar do zero não é tão simples assim”, afirma a sinopse oficial de Ginny & Georgia na Netflix.

O elenco de Ginny & Georgia é liderado por Brianne Howey (Batwoman), Antonia Gentry (Criando Dion), Jennifer Robertson (Schitt’s Creek) e Felix Mallard (Locke & Key).

Até o momento, a Netflix não deu sinal verde para a produção da 3ª temporada de Ginny & Georgia.

Portanto, não sabemos se a série será renovada para um terceiro ano. Por outro lado, os fãs podem ficar esperançosos, já que Ginny & Georgia sempre garante ótimos números de audiência na plataforma.

Você pode conferir todos os episódios de Ginny & Georgia na Netflix.

