Ginny e Georgia: Chefe da série responde um dos maiores mistérios da 2ª temporada

A 2ª temporada de Ginny & Georgia se tornou um inesperado sucesso na Netflix, figurando por semanas no Top 10 da plataforma. Os novos episódios terminam com grandes reviravoltas, dando a entender que a produção será renovada para um terceiro ano. Enquanto isso, em uma entrevista recente, a showrunner de Ginny & Georgia discutiu um dos maiores mistérios da trama.

“Em busca de uma nova chance, Georgia leva os filhos Ginny e Austin para morar em outra cidade. Só que recomeçar do zero não é tão simples assim”, afirma a sinopse oficial de Ginny & Georgia na Netflix.

Continua depois da publicidade

O elenco de Ginny & Georgia é liderado por Brianne Howey (Batwoman), Antonia Gentry (Criando Dion), Jennifer Robertson (Schitt’s Creek) e Felix Mallard (Locke & Key).

Explicamos abaixo tudo que a chefe de Ginny & Georgia falou sobre um dos maiores mistérios da 2ª temporada; confira – e tome cuidado com os spoilers!

Por que Georgia mata Tom na 2ª temporada de Ginny & Georgia?

Os fãs de Ginny & Georgia sabem que Georgia faz de tudo para proteger sua família, e matar não é exceção.

No entanto, na 2ª temporada da série, espectadores ficaram confusos com as motivaçoes de Georgia para o assassinato de Tom – um personagem que não representava qualquer perigo direto para sua família.

Em um papo com o site The Hollywood Reporter, Debra J. Fisher, a showrunner de Ginny & Georgia, abordou o mistério e explicou o significado do momento para os fãs. Segundo ela, a cena foi “uma das mais difíceis” da série.

“Nós tivemos tantas discussões sobre isso na sala dos roteiristas… Passamos meses construindo essa cena. Posso dizer isso: a Georgia é muito complicada e cheia de nuances. Mas até agora, só vimos que ela é uma mamãe ursa, capaz de tudo para proteger os filhos”, comentou a produtora.

De acordo com Fisher, a morte de Tom, na verdade, está bem mais relacionada à conexão de Georgia com Cynthia.

“Quando o Gil agride Georgia na escola, a Cynthia logo percebe e inventa uma história: ‘Georgia, nós precisamos de você aqui’. Esse foi um momento tácito entre essas duas mulheres, no qual a Georgia sabe exatamente o que a Cynthia viu e percebeu. Essa é a preparação para a cena (em que Georgia mata Tom)”, explicou Fisher.

Concluindo, a showrunner diz que Georgia só matou Tom para dar um fim ao sofrimento de Cynthia.

“E tudo culmina naquela cena em que elas dividem umas doses de uísque, e para a Georgia, o que Cynthia fez foi muito importante. E a Cynthia sofre demais, com a morte do Tom tão iminente – ele já estava prestes a morrer. E só a Georgia poderia fazer algo assim’”, disse a showrunner.

A 2ª temporada de Ginny & Georgia está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.