Ginny e Georgia se torna uma das séries mais vistas da história da Netflix

A Netflix anunciou nesta terça-feira que Ginny e Georgia entrou no Top 10 de séries de língua inglesa mais vistas de todos os tempos da plataforma.

Aparecendo em 10º lugar, a 2ª temporada da atração, que estreou em 5 de janeiro, desbancou o 2º ano de 13 Reasons Why.

Continua depois da publicidade

Em seus primeiros 28 dias, a 2ª temporada de Ginny e Georgia teve 504 milhões de horas assistidas pelo mundo. Na primeira semana, contou com 180 milhões de horas assistidas, se tornando a atração com a maior semana de estreia da Netflix deste ano.

Após cinco semanas do lançamento de seu 2º ano, Ginny e Georgia atualmente se mantém como a segunda série mais vista da Netflix com cerca de 38 milhões de horas assistidas.

A 3ª temporada ainda não foi oficializada pela Netflix.

Ginny & Georgia na Netflix

A série acompanha a adolescente Ginny e sua mãe Georgia, que se mudam para uma pequena cidade de New England. Um jovem vizinho passa a voltar suas atenções para Ginny, e o dono de um restaurante vira o admirador de Georgia.

Diferente de muitas séries do estilo, Ginny e Georgia não foge de temas polêmicos como saúde mental e racismo.

As cenas mais pesadas foram criadas com a ajuda de psicólogos, que atuaram para garantir o maior nível de honestidade e veracidade.

O elenco de Ginny e Georgia conta com Brianne Howey (O Exorcista), Antonia Gentry (Candy Jar), Diesel La Torraca (Little Monsters), Sara Waisglass (Degrassi), Jennifer Robertson (Schitt’s Creek), Fellix Mallard (Locke & Key), Scott Porter (The Good Wife) e Raymond Ablack (Orphan Black).

As duas temporadas de Ginny e Georgia estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.