Ginny & Georgia: 2ª temporada ganha data de estreia na Netflix

A Netflix renovou Ginny & Georgia para uma segunda temporada ainda em 2021 e agora finalmente sabemos quando os novos episódios chegarão à plataforma de streaming. Além disso, a sinopse desse segundo ano foi revelada.

Ao todo, essa segunda temporada da série popular terá 10 episódios, que chegarão em 5 de janeiro de 2023 à Netflix, informa o Digital Spy.

A sinopse oficial da segunda temporada diz: “Como você vive sabendo que sua mãe é uma assassina? Isso é o que Ginny terá que descobrir. Carregado com o novo entendimento de que Kenny – seu padrasto – não morreu de causas naturais, agora Ginny deve lidar com o fato de que Georgia não apenas matou, ela matou para proteger Ginny”.

“Georgia, por outro lado, preferiria que o passado ficasse para trás, afinal, ela tem um casamento para planejar! Mas o engraçado sobre o passado de Georgia é que ele nunca fica enterrado por muito tempo”, continua a sinopse.

Ginny & Georgia na Netflix

A série acompanha a adolescente Ginny e sua mãe Georgia, que se mudam para uma pequena cidade de New England. Um jovem vizinho passa a voltar suas atenções para Ginny, e o dono de um restaurante vira o admirador de Georgia.

Diferente de muitas séries do estilo, Ginny & Georgia não foge de temas polêmicos como saúde mental e racismo.

As cenas mais pesadas foram criadas com a ajuda de psicólogos, que atuaram para garantir o maior nível de honestidade e veracidade.

O elenco de Ginny & Georgia conta com Brianne Howey (The Exorcist), Antonia Gentry (Candy Jar), Diesel La Torraca (Little Monsters), Sara Waisglass (Degrassi), Jennifer Robertson (Schitt’s Creek), Fellix Mallard (Locke & Key), Scott Porter (The Good Wife) e Raymond Ablack (Orphan Black).

A primeira temporada de Ginny & Georgia está disponível na Netflix.

