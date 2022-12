God of War: Executivo da Amazon promete fidelidade na série e traz detalhes

God of War vai ganhar série no Amazon Prime Video e parece que ela será fiel aos games da franquia da Sony. Além disso, ela realmente deve ser baseada no jogo de 2018 e em sua continuação, Ragnarok.

O chefe de televisão do Amazon Studios, Vernon Sanders, comentou sobre o que esperar da série ao falar com Collider.

Além de indicar que a série se baseará nos games sobre a mitologia nórdica, Sanders prometeu que a série de God of War será “incrivelmente fiel ao material de origem”.

“No centro de tudo está esta história de pais e filhos, e famílias, contra esta paisagem épica gigante.

Então, o que Rafe Judkins e Mark [Fergus] e Hawk Ostby criaram para a primeira temporada, e para a série, eu acho, é incrivelmente fiel ao material original, e também convincente por si só”, afirmou Sanders.

“Se você nunca jogou, vai se apaixonar pelo show e se sentir muito imerso. Então achamos que vai ser um sucesso”, continuou o executivo.

Kratos vs Thor em God of War: Ragnarok

Série de God of War terá diretor do jogo como produtor executivo

Conforme a Variety, a série será baseada no popular game de 2018, que trouxe novos ares para a franquia da PlayStation.

A série acompanhará Kratos, o deus da guerra, que, depois de se exilar de seu passado encharcado de sangue na Grécia antiga, pendura suas armas para sempre no reino nórdico de Midgard, de acordo com a descrição da Amazon.

Quando sua amada esposa morre, Kratos parte em uma jornada perigosa com seu filho Atreus para espalhar suas cinzas do pico mais alto – o último desejo de sua esposa.

Kratos logo percebe que essa aventura é uma jornada épica disfarçada, que testará os laços entre pai e filho e forçará Kratos a lutar contra novos deuses e monstros.

Judkins será o showrunner e produtor executivo da série baseada no jogo desenvolvido pelo Santa Monica Studio, com os roteiristas de Homem de Ferro e Filhos da Esperança, Mark Fergus e Hawk Ostby.

O diretor criativo do estúdio Santa Monica Studio, Cory Barlog, também atuará como produtor executivo, além de Asad Qizilbash e Carter Swan, da Playstation Productions, Yumi Yang, do Santa Monica Studio, e Roy Lee, da Vertigo.

Jeff Ketcham, do Santa Monica Studio, é co-produtor executivo. O programa é uma coprodução entre a Amazon Studios e a Sony Picture Television em associação com a PlayStation Productions.

Ainda não há data de estreia para a série de God of War no Amazon Prime Video.

