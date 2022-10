Good Omens: 2ª temporada tem data e elenco revelados no Prime Video

A 2ª temporada de Good Omens finalmente tem data para estrear na Prime Video, além dos novos personagens que aparecerão na série.

Baseada no livro de 1990 escrito por Neil Gaiman e Terry Pratchett, a 1ª temporada de Good Omens estreou no streaming em 2019, estrelando Michael Sheen e David Tennant como o anjo Aziraphale e o demônio Crowley, respectivamente.

Na história vemos os dois deixando as diferenças de lado e se unindo para tentar impedir a chegada do Apocalipse, com vários outros personagens tentando ajudar o fim dos tempos à acontecer. A série fez muito sucesso, e o que deveria ser apenas uma temporada, finalmente foi renovado.

Na Comic-Con 2022 novos detalhes sobre a 2ª temporada foram divulgados, a série deve estrear perto da metade de 2023, sem data específica definida. Não foram dados muitas informações sobre a história, mas alguns nomes retornarão, mas talvez não como você esteja esperando.

Maggie Service, Nina Sosyana, Quelin Sepulveda e Miranda Richardson vão retornar na 2ª temporada, ao lado de Tennant e Sheen. Mas a reviravolta é que, mesmo os protagonistas sendo os mesmos, as atrizes farão novos personagens. Service interpretará Maggie, Sosyana fará Nina, Sepulveda como Muriel e Richardson será Shax. A série também trará uma nova Belzebu, com Shelley Conn substituindo Anna Maxwell Martin no papel.

Nova história em Good Omens

A segunda temporada terá uma história inédita para os personagens. Good Omens, assim, expande o material original de Terry Pratchett e Neil Gaiman. A dupla Michael Sheen e David Tennant voltarão como protagonistas.

Aziraphale e Crowley voltam as vidas normais em Londres após o Apocalipse ser adiado. Isso até que um mensageiro traga um recado misterioso para o anjo e para o demônio.

A 2ª temporada de Good Omens chega no inverno de 2023 na Prime Video.

