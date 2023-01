Gossip Girl é cancelada após duas temporadas

A HBO Max cancelou o revival de Gossip Girl e a série não terá uma terceira temporada. A informação é do Hollywood Reporter.

Em seu Twitter, o showrunner da atração, Josh Safran, disse no entanto que a série será oferecida para outros canais.

Continua depois da publicidade

“Então, aqui está a fofoca: é com o coração pesado que tenho que anunciar que Gossip Girl não continuará na HBO Max”, disse Safran em comunicado.

Ele continua: “Os produtores executivos e eu seremos eternamente gratos ao canal e ao estúdio por sua fé e apoio; aos roteiristas por seus cérebros desvirtuosos e habilidosos; ao elenco superstar por ser o maior dos colaboradores e amigos; e à equipe pelo trabalho árduo, dedicação e amor ao projeto. Este foi honestamente o melhor set em que já trabalhei, em todos os sentidos. No momento, estamos procurando outra casa, mas neste clima, isso pode ser uma batalha difícil e, se for o fim, pelo menos saímos no mais alto dos pontos altos. Obrigado a todos por assistir, e espero que vocês assistam ao final na próxima quinta-feira para ver como tudo se encaixa. Xoxo [beijos e abraços]”, finalizou.

Como adiantado pelo produtor, o episódio final de Gossip Girl será exibido pela HBO Max em 26 de janeiro.

O elenco da nova versão de Gossip Girl é composto por Jordan Alexander, Eli Brown, Thomas Doherty, Tavi Gevinson, Emily Alyn Lind, Evan Mock, Zion Moreno, Whitney Peak, Savannah Lee Smith, Todd Almond, Adam Chanler-Berat, Johnathan Fernandez e Jason Gouty.

Gossip Girl é baseado nos livros para jovens adultos de Cecily von Ziegesar, assim como a série original, que foi desenvolvida por Josh Schwartz e Stephanie Savage, que também trabalham como produtores executivos no revival.

Sobre o autor Diego Almeida Adoro cinema e ver séries na Netflix