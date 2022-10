Gostou de A Imperatriz? Prime Video tem o filme perfeito para você

A Imperatriz tem atraído muitos fãs na Netflix e para aqueles sedentos por mais obras de época, o Amazon Prime Video tem o filme perfeito para saciar essa vontade.

Atualmente, A Imperatriz está em quarto lugar na lista das 10 séries mais assistidas do serviço, atrás apenas de Dahmer: Um Canibal Americano, que também chegou recentemente à Netflix.

“A paixão avassaladora de Isabel (“Sisi”) e Francisco, Imperador da Áustria, abala as estruturas de poder da corte vienense”, começa a sinopse oficial da série.

“Depois do casamento, a jovem Imperatriz precisa se afirmar diante da sogra, a poderosa Sophie, e do cunhado Maxi, irmão de Francisco, que também está de olho no trono (e em Sisi). Além de tudo, as tropas inimigas ameaçam as fronteiras do Império dos Habsburgo, e o povo de Viena protesta contra o Imperador. Isabel precisa descobrir em quem pode confiar e qual é o preço de ser Imperatriz e figura de esperança para o povo”, conclui a descrição da série.

Agora vamos ver por que quem assistiu A Imperatriz deve ver O Amante da Rainha.

O Amante da Rainha é perfeito para fãs de A Imperatriz

“Século XVIII. Caroline Mathilde é uma jovem britânica que se torna rainha da Dinamarca após se casar com o insano rei Christian VII. Em viagem pela Europa, a saúde mental do monarca piora a cada dia e um acompanhamento médico torna-se necessário. O alemão Johann Struense é escolhido e rapidamente conquista a confiança do rei, tornando-se seu confidente e principal conselheiro”, diz a sinopse oficial.

O Amante da Rainha é baseado no romance A Visita do Médico Real, que é inspirado em uma história real, do século XVIII.

A trama se passa durante o governo do rei Christian VII, da Dinamarca, e é contada em flashback pela rainha Caroline Matilda (Alicia Vikander).

Ela saiu de sua terra natal, a Inglaterra, para se casar com Christian, mas acaba se apaixonando pelo médico real, Johann Frierich Struensee (Mads Mikkelsen). Ambos compartilham ideias iluministas e visam mudar a corte, mas nem tudo corre como o esperado.

O Amante da Rainha conta com Alicia Vikander no papel principal. Ela é conhecida por Ex_Machina, Tomb Raider, A Garota Dinamarquesa, dentre muitos outros filmes.

Mads Mikkelsen, de Hannibal, Doutor Estranho, 007: Cassino Royale e A Caça, vive Struensee.

A Imperatriz está disponível na Netflix, já O Amante da Rainha está no Amazon Prime Video.

