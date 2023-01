Gostou de Guerreiras? Netflix tem a minissérie perfeita para você

Guerreiras se tornou bastante popular na Netflix, chegando ao Top 10 das séries mais assistidas na plataforma em diversos países – inclusive o Brasil. Para quem já assistiu tudo, há uma outra minissérie perfeita também na Gigante do Streaming: Chamas do Destino.

Na trama de Guerreiras, quatro mulheres de origens muito diferentes se encontram na França em 1914, quando a Primeira Guerra Mundial está prestes a eclodir. Eles são Marguerite, uma prostituta parisiense; Suzanne, uma enfermeira feminista; Agnes, a Madre Superiora de um convento requisitado; e Caroline, que acaba de ser promovida ao cargo de chefe na fábrica de sua família.

Dirigida por Alexandre Laurent, a série histórica de oito episódios é estrelada por Audrey Fleurot como Marguerite de Lancatel, Julie De Bona como Mère Supérieure Agnès, Camille Lou como Suzanne Faure e Sofia Essaïdi como Caroline Dewitt.

A série é uma crítica pesada aos conflitos armados, retratando seus horrores através dos olhos de quatro pessoas, que tiveram suas vidas viradas de cabeça para baixo por causa de uma luta que não escolheram entrar e nem mesmo podem participar.

Ela também analisa de perto o papel que as mulheres desempenharam na França do início do século XX e pede aos espectadores que reflitam sobre o pouco progresso que fizemos em alguns aspectos, sugerindo o longo caminho que temos pela frente como sociedade.

Vamos ver, agora, por que Chamas do Destino é perfeita para quem gostou de Guerreiras.

Chamas do Destino tem muita coisa em comum com Guerreiras

“Depois de um terrível incêndio em Paris, em 1897, a vida de três mulheres sofre reviravoltas com traições, mentiras e conflitos amorosos. Inspirada em fatos reais”, diz a sinopse de Chamas do Destino.

Catherine Ramberg e Karin Spreuzkouski transformaram uma série sobre uma tragédia de 120 anos em uma abordagem moderna, quase novelesca, sobre classe e relacionamentos, com um fogo espetacular misturado em boa medida.

Chamas do Destino é da mesma emissora, também responsável pela produção, a francesa TFI. Mas não é por aí que as semelhanças param.

O diretor Alexandre Laurent também é responsável por ambas as obras, que também compartilham Karin Spreuzkouski como uma das roteiristas (no caso de Chamas do Destino, ela é uma das criadoras).

Não bastasse isso, as três atrizes principais de Chamas do Destino, que estreou antes, voltam para Guerreiras: Audrey Fleurot, Julie De Bona e Camille Lou.

Guerreiras e Chamas do Destino estão disponíveis na Netflix.

